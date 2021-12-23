***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.12.2021 14:54
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985797
BIST
15:291.789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -14,66
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.726
15:2911,3908
En Yüksek
|Değişim
|: -6,56%
|| -0,7991
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
10,2360
15:2912,9312
En Yüksek
|Değişim
|: -6,57%
|| -0,9089
|Açılış
|: 12,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
11,6293
15:29649,42
En Yüksek
|Değişim
|: -8,25%
|| -58,38
|Açılış
|: 649,42
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
594,05
BIST En Aktif Hisseler15:29
|PENTA
|359,70
|31.940.746
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|13.047.410
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|31.270.282
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|5.013.982
|% 9,86
|
|SUMAS
|100,00
|308.737
|% 9,53
|
|DZGYO
|2,34
|84.309.812
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.273.628
|% -10,00
|
|PRKAB
|44,92
|15.253.358
|% -9,98
|
|DOBUR
|79,95
|1.244.502
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|8.676.941
|% -9,93
|
|GARAN
|11,85
|2.982.607.963
|% -0,25
|
|SISE
|12,70
|2.298.407.950
|% -4,37
|
|EREGL
|25,10
|1.837.766.623
|% -1,34
|
|THYAO
|18,81
|1.357.439.545
|% -0,37
|
|TUPRS
|144,10
|1.343.385.345
|% -3,74
|
|YKBNK
|3,60
|1.234.118.933
|% 3,45
|
|GARAN
|11,85
|2.982.607.963
|% -0,25
|
|SISE
|12,70
|2.298.407.950
|% -4,37
|
|DOHOL
|2,72
|428.998.930
|% -2,16
|
|ODAS
|1,38
|204.508.309
|% 0,73
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3301
|11,3908
|% -6,56
|
|Euro
|12,8440
|12,9312
|% -6,57
|
|Sterlin
|14,9241
|14,9989
|% -8,18
|
|Frank
|12,0592
|12,1319
|% -8,77
|
|Riyal
|2,9609
|2,9758
|% -8,60
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,33
|
|Altın Gr.
|649
|649
|-59,14
|
|Cumhuriyet
|4.259
|4.324
|-581,00
|
|Tam
|4.280
|4.424
|-513,62
|
|Yarım
|2.069
|2.140
|-248,45
|
|Çeyrek
|1.038
|1.070
|-124,23
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|8,16
|8,18
|-0,78
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,13
|
Seans Raporu
15:29
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15:44ISDMR
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 120, 474 adet işlem
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15:43GSDHO
Yüzde -9.33 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 523, 035 adet işlem
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15:41XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 25, 979.00 milyon TL de
-
15:41DNISI
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 12.07 lira fiyatla işlem gören hissede 376, 818 adet işlem
-
15:38ANGEN
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 25.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 975, 948 adet işlem