***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:21
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988561
BIST
14:451.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,03%
|| 39,07
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:4513,3412
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2729
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:4515,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2514
|Açılış
|: 14,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:45771,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 12,71
|Açılış
|: 771,71
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:45
|CRFSA
|46,22
|4.958.620
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.440.140
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.264.963
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,12
|14.922.619
|% -8,41
|
|BAGFS
|16,58
|61.010.744
|% -6,33
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.791.262.522
|% 5,22
|
|EREGL
|30,04
|1.325.731.763
|% 2,74
|
|GARAN
|11,48
|1.314.630.336
|% 0,17
|
|SASA
|55,75
|1.137.173.433
|% 4,69
|
|SISE
|14,21
|888.294.256
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,47
|657.345.951
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,27
|314.168.232
|% 1,79
|
|GARAN
|11,48
|1.314.630.336
|% 0,17
|
|IHLAS
|0,61
|56.093.215
|% 7,02
|
|IHGZT
|0,75
|67.906.419
|% -1,32
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3107
|13,3412
|% 2,09
|
|Euro
|15,0057
|15,0532
|% 1,70
|
|Sterlin
|17,8866
|17,9763
|% 1,65
|
|Frank
|14,4119
|14,4988
|% 1,51
|
|Riyal
|3,5279
|3,5456
|% 1,42
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,01
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,64
|
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