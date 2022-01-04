***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2022 10:40
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988565
BIST
14:571.965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 38,37
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:5713,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 0,2963
|Açılış
|: 13,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:5715,1824
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3806
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:57771,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 12,65
|Açılış
|: 771,65
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:57
|BFREN
|1.192,40
|33.498.567
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,22
|5.003.223
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|VERTU
|27,40
|103.811.062
|% 9,95
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,70
|62.695.271
|% -5,65
|
|KUYAS
|5,30
|15.373.894
|% -5,19
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.812.514.984
|% 5,22
|
|EREGL
|30,06
|1.335.224.543
|% 2,80
|
|GARAN
|11,50
|1.323.395.729
|% 0,35
|
|SASA
|55,85
|1.150.730.450
|% 4,88
|
|SISE
|14,23
|894.553.786
|% 2,67
|
|EKGYO
|2,27
|316.413.825
|% 1,79
|
|IHGZT
|0,74
|68.084.220
|% -2,63
|
|IHLGM
|0,85
|53.237.476
|% 3,66
|
|ODAS
|1,39
|83.096.286
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|27.852.874
|% -1,28
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2963
|13,3646
|% 2,27
|
|Euro
|14,8725
|15,1824
|% 2,57
|
|Sterlin
|17,9027
|17,9925
|% 1,74
|
|Frank
|14,4322
|14,5192
|% 1,65
|
|Riyal
|3,5309
|3,5486
|% 1,51
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|2,01
|
|Altın Gr.
|771
|771
|12,42
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.113
|5.247
|59,96
|
|Yarım
|2.471
|2.538
|29,00
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,50
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|0,10
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,64
|
Seans Raporu
14:57
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