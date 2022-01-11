***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 17:48
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992798
BIST
17:462.043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,47
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
17:4613,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0350
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
17:4615,6994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0408
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
17:46803,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,66
|Açılış
|: 803,01
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler17:44
|KRDMA
|10,45
|157.228.287
|% 10,00
|
|KRDMB
|10,45
|83.120.342
|% 10,00
|
|ORCAY
|36,30
|17.759.822
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|29.061.064
|% 9,94
|
|RALYH
|10,29
|91.328.174
|% -9,50
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|ERBOS
|127,00
|250.187.951
|% -6,62
|
|PENTA
|360,90
|14.118.394
|% -6,53
|
|FENER
|29,12
|70.563.778
|% -5,76
|
|KRDMD
|12,45
|5.739.511.679
|% 7,79
|
|EREGL
|31,70
|4.857.864.476
|% 3,93
|
|THYAO
|26,92
|4.533.288.660
|% 0,82
|
|GARAN
|11,79
|2.556.980.065
|% 0,43
|
|YKBNK
|3,74
|1.756.912.020
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,74
|1.756.912.020
|% 1,08
|
|KRDMD
|12,45
|5.739.511.679
|% 7,79
|
|EKGYO
|2,37
|833.327.471
|% -2,07
|
|GARAN
|11,79
|2.556.980.065
|% 0,43
|
|DOHOL
|3,09
|613.694.402
|% 0,00
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8453
|13,8557
|% 0,25
|
|Euro
|15,6844
|15,7071
|% 0,31
|
|Sterlin
|18,7217
|18,8156
|% 0,06
|
|Frank
|14,8656
|14,9551
|% 0,13
|
|Riyal
|3,6757
|3,6942
|% 0,14
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|3,95
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,92
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,54
|22,57
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,02
|0,03
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|1,40
|