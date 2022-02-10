***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2022 10:18
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000791
BIST
10:112.053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,92
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.054
En Düşük
2.047
10:1113,5388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0023
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6350
|
13,5799
En Düşük
13,5168
10:1115,4925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5500
|
15,5330
En Düşük
15,4567
10:11799,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,24
|Açılış
|: 799,36
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
800,96
En Düşük
796,49
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PKENT
|594,40
|4.059.752
|% 9,99
|
|KLKIM
|18,18
|13.262.855
|% 9,98
|
|DESA
|11,79
|3.190.751
|% 9,98
|
|ETYAT
|4,30
|919.611
|% 9,97
|
|POLTK
|513,60
|8.196.096
|% 7,58
|
|ORCAY
|34,38
|78.354.310
|% -8,56
|
|MANAS
|24,30
|843.965
|% -4,93
|
|SONME
|47,10
|17.053.388
|% -4,85
|
|KUYAS
|6,13
|3.413.659
|% -3,16
|
|ARDYZ
|6,80
|141.828.685
|% -3,13
|
|THYAO
|29,90
|328.039.999
|% 0,20
|
|EREGL
|29,94
|177.736.832
|% 1,15
|
|KRDMD
|12,08
|150.382.295
|% 0,00
|
|ARDYZ
|6,80
|141.828.685
|% -3,13
|
|SISE
|14,24
|99.810.291
|% -0,14
|
|ARDYZ
|6,80
|141.828.685
|% -3,13
|
|MOBTL
|1,96
|38.452.419
|% 5,95
|
|KRDMD
|12,08
|150.382.295
|% 0,00
|
|THYAO
|29,90
|328.039.999
|% 0,20
|
|HALKB
|5,01
|53.257.443
|% 1,83
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5305
|13,5416
|% 0,00
|
|Euro
|15,4724
|15,4939
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,2991
|18,3908
|% 0,14
|
|Frank
|14,6148
|14,7028
|% 0,15
|
|Riyal
|3,6033
|3,6213
|% 0,14
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|1,37
|
|Altın Gr.
|799
|799
|1,36
|
|Cumhuriyet
|5.304
|5.384
|-3,00
|
|Tam
|5.281
|5.413
|-5,60
|
|Yarım
|2.552
|2.618
|-2,71
|
|Çeyrek
|1.280
|1.309
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,17
|0,02
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|-0,33
|