***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.02.2022 10:19
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001744
BIST
11:392.041
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 39,33
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.046
En Düşük
2.006
11:3913,5937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 13,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,6388
En Düşük
13,5620
11:3915,4309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0687
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3400
|
15,4309
En Düşük
15,3518
11:39816,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,84
|Açılış
|: 816,12
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
815,70
BIST En Aktif Hisseler11:37
|PKENT
|791,00
|7.391.799
|% 10,00
|
|CEOEM
|16,70
|20.635.245
|% 9,51
|
|OYLUM
|5,84
|10.004.136
|% 9,36
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|POLTK
|570,20
|17.372.551
|% 8,28
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,76
|17.610.672
|% -6,22
|
|DERHL
|4,91
|11.997.311
|% -5,21
|
|ORCAY
|26,18
|14.071.684
|% -4,52
|
|THYAO
|29,40
|2.308.749.774
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,81
|621.909.790
|% 2,61
|
|YKBNK
|4,15
|589.058.531
|% 1,72
|
|KOZAL
|130,00
|534.182.377
|% 1,64
|
|EREGL
|28,68
|515.500.650
|% 2,65
|
|YKBNK
|4,15
|589.058.531
|% 1,72
|
|THYAO
|29,40
|2.308.749.774
|% 2,80
|
|KRDMD
|11,81
|621.909.790
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,30
|121.811.468
|% 1,77
|
|AKBNK
|8,09
|237.170.934
|% 1,38
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5851
|13,5922
|% 0,00
|
|Euro
|15,4174
|15,4277
|% 0,43
|
|Sterlin
|18,3704
|18,4625
|% 0,24
|
|Frank
|14,6503
|14,7385
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6106
|3,6287
|% -0,03
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-3,37
|
|Altın Gr.
|817
|817
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|-1,57
|