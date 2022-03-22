***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2022 10:02
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011904
BIST
10:082.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -20,04
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.156
En Düşük
2.146
10:0814,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8424
En Düşük
14,7886
10:0816,2727
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0660
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,3666
En Düşük
16,2486
10:08922,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,53
|Açılış
|: 922,43
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
919,39
BIST En Aktif Hisseler10:06
|ENSRI
|15,40
|264.187
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|11.089.069
|% 9,97
|
|KAPLM
|74,20
|8.622.054
|% 9,04
|
|IDEAS
|22,88
|3.459.349
|% 8,23
|
|GZNMI
|33,68
|6.018.269
|% 6,25
|
|PKENT
|298,40
|2.426.078
|% -6,34
|
|AYEN
|12,52
|3.414.548
|% -5,22
|
|SMART
|5,35
|289.941
|% -4,29
|
|ATAGY
|3,92
|257.857
|% -4,16
|
|SANEL
|7,41
|160.468
|% -2,37
|
|EREGL
|32,62
|193.568.911
|% 2,48
|
|THYAO
|27,94
|87.095.978
|% 0,07
|
|ASELS
|24,36
|77.647.312
|% 0,83
|
|GARAN
|11,84
|72.563.388
|% 0,08
|
|SISE
|14,14
|60.125.687
|% 0,28
|
|GARAN
|11,84
|72.563.388
|% 0,08
|
|EREGL
|32,62
|193.568.911
|% 2,48
|
|PETKM
|8,79
|41.894.370
|% 0,23
|
|SISE
|14,14
|60.125.687
|% 0,28
|
|HUNER
|2,72
|11.195.801
|% 1,87
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8192
|14,8268
|% 0,00
|
|Euro
|16,2604
|16,2733
|% -0,40
|
|Sterlin
|19,3876
|19,4849
|% -0,41
|
|Frank
|15,7450
|15,8399
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9389
|3,9587
|% -0,05
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-0,84
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.207
|57,00
|
|Tam
|6.083
|6.237
|56,16
|
|Yarım
|2.940
|3.017
|27,16
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|13,58
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|0,04
|
|B. Petrol
|119
|119
|2,88
|