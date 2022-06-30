***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 10:04
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040225
BIST
10:102.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,49
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.412
En Düşük
2.383
10:1016,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7695
En Düşük
16,5724
10:1017,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5098
En Düşük
17,3212
10:10973,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,83
|Açılış
|: 973,83
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
967,73
BIST En Aktif Hisseler10:10
|BMSCH
|10,61
|13.727.903
|% 7,17
|
|RTALB
|7,27
|19.716.614
|% 7,07
|
|ORCAY
|19,23
|16.234.492
|% 4,80
|
|OZRDN
|15,49
|132.549
|% 4,17
|
|YBTAS
|20.000,00
|39.100
|% 3,63
|
|MAKIM
|15,68
|34.700.436
|% -7,44
|
|OYYAT
|24,50
|833.429
|% -4,97
|
|RYSAS
|8,47
|525.397
|% -3,86
|
|DGGYO
|10,68
|411.746
|% -3,17
|
|SELGD
|4,63
|148.058
|% -3,14
|
|THYAO
|46,24
|271.095.532
|% 0,13
|
|SISE
|21,20
|254.442.887
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,62
|82.100.630
|% 3,56
|
|KRDMD
|11,08
|79.257.299
|% -0,72
|
|ASELS
|22,58
|73.993.347
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,62
|82.100.630
|% 3,56
|
|IHLGM
|0,68
|12.102.413
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|13.389.153
|% 0,96
|
|YKBNK
|4,29
|53.992.386
|% 0,00
|
|SISE
|21,20
|254.442.887
|% 2,51
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5972
|16,6409
|% 0,02
|
|Euro
|17,3506
|17,3967
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,1810
|20,2822
|% 0,32
|
|Frank
|17,3512
|17,4557
|% -0,06
|
|Riyal
|4,4304
|4,4526
|% 0,17
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,75
|
|Altın Gr.
|974
|974
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.493
|6.595
|-46,00
|
|Yarım
|3.178
|3.225
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.612
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25BMSCH
Yüzde 4.34 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 985, 704 adet işlem
-
10:24BMSCH
Yüzde 4.04 oranında artışla 10.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 797, 656 adet işlem
-
10:23ORCAY
Yüzde 4.74 oranında artışla 19.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 107 adet işlem
-
10:22XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 2, 271.00 milyon TL de
-
10:22RTALB
Yüzde 7.66 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 912, 349 adet işlem