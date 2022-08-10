***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2022 10:01
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054008
BIST
12:182.798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 12,85
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.803
En Düşük
2.764
12:1817,9641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9686
En Düşük
17,8497
12:1818,3853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1076
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3853
En Düşük
18,2578
12:181.035,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.035,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.036,88
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler12:18
|MGROS
|66,10
|357.438.572
|% 9,98
|
|EMNIS
|44,10
|371.675
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|93.996.283
|% 9,95
|
|DOGUB
|5,32
|28.520.080
|% 9,92
|
|VKFYO
|7,09
|2.282.143
|% 9,92
|
|OLMK
|12,80
|10.898.402
|% -9,99
|
|DOBUR
|44,74
|719.509
|% -9,98
|
|TIRE
|22,04
|9.913.636
|% -9,97
|
|BRKO
|1,45
|1.130.877
|% -9,94
|
|KOZAA
|27,04
|1.053.649.149
|% -9,75
|
|THYAO
|59,10
|1.759.046.689
|% 0,85
|
|KOZAL
|159,00
|1.166.494.118
|% -8,41
|
|YKBNK
|5,35
|1.146.360.334
|% 2,10
|
|KOZAA
|27,04
|1.053.649.149
|% -9,75
|
|AKBNK
|9,79
|782.152.848
|% 3,27
|
|YKBNK
|5,35
|1.146.360.334
|% 2,10
|
|ZOREN
|2,66
|461.916.306
|% 2,70
|
|ISCTR
|6,02
|725.350.812
|% 1,01
|
|TSKB
|3,34
|372.663.266
|% 2,77
|
|SNGYO
|3,70
|356.030.925
|% 1,37
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9472
|17,9641
|% 0,36
|
|Euro
|18,3695
|18,3853
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,6502
|21,7588
|% 0,38
|
|Frank
|18,7985
|18,9118
|% 0,47
|
|Riyal
|4,7622
|4,7860
|% 0,24
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.006
|-4,00
|
|Tam
|6.918
|6.989
|-8,00
|
|Yarım
|3.371
|3.417
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.708
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,48
|20,51
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,04
|96,04
|-0,27
|