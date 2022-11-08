***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:02
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077807
BIST
10:204.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 27,67
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:2018,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1181
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:2018,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0588
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:20997,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,85
|Açılış
|: 997,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|103.554.897
|% 9,94
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|VKFYO
|7,59
|7.465.823
|% 7,20
|
|GARFA
|21,02
|2.697.433
|% 6,86
|
|DITAS
|23,56
|2.692.963
|% -36,12
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|38,60
|2.525.551.919
|% 5,41
|
|KRDMD
|13,79
|959.159.111
|% -0,43
|
|THYAO
|106,60
|843.031.222
|% -0,56
|
|PETKM
|14,46
|653.743.232
|% -1,30
|
|EKGYO
|4,64
|513.450.410
|% -3,13
|
|EKGYO
|4,64
|513.450.410
|% -3,13
|
|KRDMD
|13,79
|959.159.111
|% -0,43
|
|EREGL
|38,60
|2.525.551.919
|% 5,41
|
|PETKM
|14,46
|653.743.232
|% -1,30
|
|SKBNK
|2,06
|90.732.238
|% -0,96
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5895
|18,5925
|% 0,63
|
|Euro
|18,5845
|18,5945
|% 0,32
|
|Sterlin
|21,2570
|21,3636
|% 0,19
|
|Frank
|18,6698
|18,7823
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9338
|4,9586
|% 0,60
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,57
|
|Altın Gr.
|998
|998
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.684
|6.753
|5,00
|
|Yarım
|3.257
|3.301
|2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,34
|12,36
|0,00
|
|B. Petrol
|97,73
|97,73
|-0,19
|
Seans Raporu
10:18
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