***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:21
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077824
BIST
10:074.301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -30,84
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:0718,5916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1146
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,5995
En Düşük
18,4157
10:0718,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0536
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6065
En Düşük
18,4643
10:07997,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,67
|Açılış
|: 998,59
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:07
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|80.671.544
|% 9,94
|
|COSMO
|99,90
|2.762.845
|% 7,59
|
|DOGUB
|10,48
|4.011.171
|% 7,27
|
|TUKAS
|22,14
|150.978.849
|% 6,96
|
|DITAS
|23,44
|1.393.938
|% -36,44
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,82
|1.839.204.557
|% 3,28
|
|KRDMD
|13,65
|699.273.375
|% -1,44
|
|THYAO
|105,90
|605.784.197
|% -1,21
|
|PETKM
|14,33
|465.560.726
|% -2,18
|
|EKGYO
|4,63
|333.192.748
|% -3,34
|
|EKGYO
|4,63
|333.192.748
|% -3,34
|
|KRDMD
|13,65
|699.273.375
|% -1,44
|
|EREGL
|37,82
|1.839.204.557
|% 3,28
|
|SKBNK
|2,05
|67.889.007
|% -1,44
|
|PETKM
|14,33
|465.560.726
|% -2,18
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5877
|18,5916
|% 0,62
|
|Euro
|18,5747
|18,5886
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,2621
|21,3687
|% 0,21
|
|Frank
|18,6693
|18,7818
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,55
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|-4,28
|
|Altın Gr.
|998
|999
|3,44
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.685
|6.757
|9,00
|
|Yarım
|3.257
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,76
|97,76
|-0,16
|