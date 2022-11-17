***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2022 10:31
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080827
BIST
10:214.453
En Yüksek
|Değişim
|: -4,61%
|| -215,16
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
10:2118,6220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
10:2119,3671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
10:211.057,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,71
|Açılış
|: 1.057,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler10:21
|BRLSM
|26,88
|28.268.807
|% 9,98
|
|SUMAS
|108,50
|371.830
|% 9,93
|
|AKENR
|6,27
|77.849.152
|% 7,18
|
|GARFA
|22,12
|614.931
|% 6,76
|
|UZERB
|50,00
|75.950
|% 6,38
|
|MNDRS
|8,03
|105.091.648
|% -9,98
|
|AZTEK
|25,64
|4.772.596
|% -9,97
|
|ALCTL
|82,75
|34.242.285
|% -9,61
|
|KMPUR
|138,00
|22.402.530
|% -8,79
|
|KERVN
|1,07
|330.153
|% -8,55
|
|THYAO
|103,60
|982.786.867
|% -0,96
|
|EREGL
|36,86
|738.142.225
|% -0,49
|
|HALKB
|10,51
|671.587.594
|% 2,24
|
|YKBNK
|10,77
|646.834.601
|% -1,82
|
|VAKBN
|10,26
|640.680.317
|% -0,29
|
|SKBNK
|2,30
|169.910.687
|% -2,54
|
|HALKB
|10,51
|671.587.594
|% 2,24
|
|EKGYO
|5,47
|344.866.263
|% -1,08
|
|VAKBN
|10,26
|640.680.317
|% -0,29
|
|YKBNK
|10,77
|646.834.601
|% -1,82
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6156
|18,6220
|% 0,18
|
|Euro
|19,3508
|19,3671
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,0859
|22,1966
|% -0,01
|
|Frank
|19,6092
|19,7274
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9387
|4,9635
|% 0,18
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-7,83
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.058
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.024
|7.148
|-14,00
|
|Yarım
|3.410
|3.494
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.705
|1.746
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,30
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,75
|12,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-0,65
|