***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 10:23
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090460
BIST
14:125.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -41,46
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1218,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0379
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1219,9239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0372
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:121.085,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.085,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:10
|COSMO
|115,60
|7.021.544
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.522.865
|% 9,99
|
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.078.362
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,56
|495.607.749
|% 9,53
|
|PLTUR
|17,36
|16.605.569
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|KOZAL
|602,30
|4.137.493.682
|% -9,14
|
|IMASM
|220,80
|112.232.855
|% -9,14
|
|CMBTN
|564,00
|38.910.513
|% -8,16
|
|KOZAL
|602,30
|4.137.493.682
|% -9,14
|
|THYAO
|140,10
|3.656.321.613
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,06
|3.394.993.771
|% 4,91
|
|ASELS
|58,25
|2.708.656.489
|% 0,52
|
|KRDMD
|17,98
|2.671.189.066
|% 1,24
|
|EKGYO
|8,17
|1.512.351.834
|% -1,68
|
|KRDMD
|17,98
|2.671.189.066
|% 1,24
|
|YKBNK
|11,74
|1.625.457.520
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,88
|1.660.410.588
|% -0,85
|
|SKBNK
|3,02
|363.828.854
|% -1,95
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7066
|18,7119
|% 0,22
|
|Euro
|19,9045
|19,9235
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5321
|22,6451
|% 0,65
|
|Frank
|20,0862
|20,2072
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25SEYKM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 020 adet işlem
-
14:24MERKO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 8.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 357 adet işlem
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 98 kaybederek (% -0.60 ) 5, 842
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PLTUR, UMPAS