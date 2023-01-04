***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:49
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093029
BIST
11:025.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -33,35
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.573
11:0218,7412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:0219,9434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1773
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9434
En Düşük
19,7379
11:021.119,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 13,54
|Açılış
|: 1.119,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.119,98
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EYGYO
|22,90
|7.527.596
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|27.103.599
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|133.516.947
|% 9,93
|
|ADEL
|132,20
|40.470.789
|% 7,31
|
|BFREN
|5.078,00
|142.086.438
|% 6,79
|
|MRGYO
|6,05
|5.383.542
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.085.780
|% -9,93
|
|TUREX
|28,38
|17.088.348
|% -7,38
|
|NTGAZ
|39,44
|31.526.951
|% -6,94
|
|LIDER
|90,85
|12.349.026
|% -6,72
|
|EREGL
|42,86
|3.218.845.164
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,45
|2.980.907.460
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,21
|1.819.254.995
|% 2,13
|
|THYAO
|147,00
|1.785.350.051
|% -0,27
|
|ASELS
|66,90
|1.741.446.856
|% -3,18
|
|EKGYO
|9,45
|2.980.907.460
|% 0,32
|
|KRDMD
|19,21
|1.819.254.995
|% 2,13
|
|EREGL
|42,86
|3.218.845.164
|% 1,47
|
|YKBNK
|11,85
|706.566.134
|% 1,02
|
|ISCTR
|12,89
|682.117.764
|% 1,74
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7361
|18,7412
|% 0,10
|
|Euro
|19,9292
|19,9434
|% 0,90
|
|Sterlin
|22,4704
|22,5830
|% 0,58
|
|Frank
|20,0880
|20,2090
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9688
|4,9937
|% 0,13
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,24
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|12,52
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.565
|7.634
|59,00
|
|Yarım
|3.664
|3.732
|29,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,59
|14,61
|0,18
|
|B. Petrol
|81,66
|81,66
|-0,44
|