***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 15:40
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099408
BIST
16:245.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -18,24
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
16:2418,7783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
16:2420,1338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0151
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
16:241.131,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.131,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler16:24
|EUHOL
|2,36
|88.926.337
|% 13,46
|
|SDTTR
|51,50
|4.093.117
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|31.933.953
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.684.942
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|47.081.336
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|527.482.518
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.818.816
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|194.514.128
|% -9,83
|
|ASELS
|59,90
|5.513.709.096
|% 1,35
|
|THYAO
|136,80
|5.104.805.961
|% -1,16
|
|EREGL
|39,62
|5.033.096.306
|% -0,50
|
|KRDMD
|18,96
|3.987.628.520
|% 0,90
|
|KOZAL
|593,30
|3.311.683.228
|% 0,02
|
|EKGYO
|8,77
|3.286.458.041
|% 0,46
|
|YKBNK
|9,92
|2.510.298.476
|% -1,98
|
|KRDMD
|18,96
|3.987.628.520
|% 0,90
|
|SKBNK
|2,86
|436.377.095
|% 0,70
|
|AKBNK
|17,86
|2.416.161.110
|% 0,28
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7743
|18,7783
|% 0,04
|
|Euro
|20,1224
|20,1338
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,7230
|22,8370
|% -0,29
|
|Frank
|20,2348
|20,3567
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,10
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,22
|
|Cumhuriyet
|7.615
|7.730
|-30,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|79,71
|79,71
|0,06
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39CANTE
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 122.50 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 490 adet işlem
-
16:38KAREL
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 893, 764 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 82 kaybederek (% -0.48 ) 4, 558
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, ARMDA, SDTTR, ULUFA, ONCSM, DIRIT, EKIZ, HKTM, ACSEL
-
16:37
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GOZDE, VKING, KATMR, POLTK, UMPAS, MARTI