***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 12:02
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110494
BIST
11:494.720
En Yüksek
|Değişim
|: -4,26%
|| -210,16
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.720
11:4918,8289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4920,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0148
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:491.134,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,31
|Açılış
|: 1.134,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:49
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|ZEDUR
|51,90
|71.259
|% 9,54
|
|MEDTR
|33,26
|7.839.642
|% 3,94
|
|LIDER
|117,50
|12.744.804
|% 3,52
|
|ULUFA
|6,27
|236.511
|% 1,13
|
|RUBNS
|20,66
|9.178.005
|% -9,78
|
|SDTTR
|82,50
|55.477.181
|% -9,24
|
|KARYE
|24,20
|7.539.922
|% -8,68
|
|YEOTK
|54,85
|33.495.207
|% -8,58
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|ASTOR
|26,10
|247.695.609
|% -4,19
|
|GESAN
|205,20
|88.488.241
|% -7,28
|
|AHGAZ
|80,75
|66.963.573
|% -1,46
|
|SDTTR
|82,50
|55.477.181
|% -9,24
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|ASTOR
|26,10
|247.695.609
|% -4,19
|
|BRLSM
|9,80
|43.658.840
|% -2,87
|
|MOBTL
|3,19
|13.483.786
|% -8,07
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|HUNER
|8,37
|18.759.301
|% -7,51
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8248
|18,8289
|% 0,01
|
|Euro
|20,1877
|20,1944
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5742
|22,6874
|% 0,04
|
|Frank
|20,2370
|20,3590
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|8,27
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|3,51
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.725
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.774
|3.810
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,57
|0,10
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|1,59
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04MOBTL
Yüzde -8.65 oranında düşüşle 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 175, 715 adet işlem
-
12:03PRDGS
Yüzde -7.00 oranında düşüşle 6.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 752 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 4, 740 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 86 altında . İşlem hacmi 15, 220.00 milyon TL de
-
12:02PCILT
Yüzde -8.29 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 264, 987 adet işlem
-
12:01OZGYO
Yüzde -6.90 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 034 adet işlem