***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 13:37
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110562
BIST
13:404.641
En Yüksek
|Değişim
|: -5,87%
|| -289,17
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.577
13:4018,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
13:4020,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0148
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
13:401.134,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.134,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.137,06
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KONYA
|2.964,50
|90.444.312
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|11.166.533
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|18.610.865
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|44.437.813
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|801.359.533
|% 9,97
|
|BTCIM
|35,10
|190.654.109
|% -10,00
|
|TOASO
|141,30
|262.032.860
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|62.149.423
|% -10,00
|
|AKGRT
|2,88
|47.838.518
|% -10,00
|
|GRSEL
|11,61
|3.929.868
|% -10,00
|
|THYAO
|128,20
|2.226.643.702
|% -8,36
|
|ASELS
|52,95
|1.836.655.732
|% -9,95
|
|KRDMD
|16,81
|1.818.906.998
|% -4,81
|
|KOZAL
|506,10
|1.211.671.810
|% -3,32
|
|TUPRS
|534,20
|1.193.808.109
|% -7,72
|
|KRDMD
|16,81
|1.818.906.998
|% -4,81
|
|EKGYO
|6,72
|434.186.594
|% -7,57
|
|YKBNK
|8,25
|460.895.297
|% -7,09
|
|BUCIM
|6,07
|256.614.102
|% 8,78
|
|AKBNK
|14,97
|630.376.113
|% -7,59
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8270
|18,8323
|% 0,03
|
|Euro
|20,1901
|20,1944
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,5273
|22,6402
|% -0,17
|
|Frank
|20,2731
|20,3953
|% 0,35
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.873
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,49
|
|Cumhuriyet
|7.664
|7.780
|3,00
|
|Tam
|7.700
|7.750
|-38,00
|
|Yarım
|3.762
|3.792
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.896
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,03
|
|B. Petrol
|82,70
|82,70
|1,71
|