***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 15:07
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114320
BIST
14:515.076
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 125,96
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
14:5118,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
14:5120,2148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0566
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
14:511.112,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,92
|Açılış
|: 1.112,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler14:49
|OYAKC
|30,14
|213.595.118
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.235.800
|% 10,00
|
|SAMAT
|20,58
|34.957.146
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.098.930
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|5.591.173
|% 9,99
|
|EPLAS
|37,26
|26.867.033
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.110.521
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|HATEK
|8,42
|25.354.056
|% -9,95
|
|SKTAS
|3,44
|27.753.505
|% -9,95
|
|THYAO
|142,50
|6.746.689.681
|% 1,86
|
|EREGL
|44,12
|5.481.796.095
|% 6,78
|
|TUPRS
|632,30
|4.020.057.240
|% 9,98
|
|KRDMD
|19,23
|2.988.055.678
|% 9,95
|
|SISE
|44,84
|2.875.099.965
|% 5,01
|
|AKBNK
|16,44
|2.792.916.402
|% 1,67
|
|YKBNK
|9,31
|1.498.254.647
|% 4,14
|
|KRDMD
|19,23
|2.988.055.678
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.028.696.110
|% 4,44
|
|EREGL
|44,12
|5.481.796.095
|% 6,78
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8370
|18,8617
|% 0,07
|
|Euro
|20,2056
|20,2157
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,6532
|22,7668
|% 0,20
|
|Frank
|20,3606
|20,4832
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0107
|5,0359
|% 0,03
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,36
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|16,00
|
|Tam
|7.573
|7.621
|-14,00
|
|Yarım
|3.700
|3.729
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|
Seans Raporu
14:49
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-
15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 131, 25 artarak (% 2.96 ) 4, 561
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15:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CIMSA, BUCIM, GOLTS, CMENT, BASCM, OYAKC, CMBTN, KRDMD, KRDMB, NIBAS
-
15:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HATEK, MACKO, LIDER, EMNIS
-
15:04
CMENT, BRKO, SAMAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:04
ISBIR, GLRYH, ALKIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında