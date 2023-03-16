***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2023 10:01
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125414
BIST
13:095.209
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 87,81
|Açılış
|: 5.155
|
|Önceki Kapanış
|: 5.122
|
5.216
En Düşük
5.138
13:0918,9998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2130
|
19,2238
En Düşük
18,7926
13:0920,1777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0918
|Açılış
|: 20,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,4436
En Düşük
19,9009
13:091.173,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.173,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.171,39
|
1.184,66
En Düşük
1.158,08
BIST En Aktif Hisseler13:07
|MARKA
|11,77
|13.180.190
|% 10,00
|
|GOKNR
|19,48
|539.086.432
|% 9,99
|
|SOKE
|17,87
|308.562.130
|% 9,97
|
|DGGYO
|28,98
|12.481.660
|% 9,94
|
|EMKEL
|13,62
|114.123.513
|% 9,93
|
|MMCAS
|4,18
|1.601.120
|% -9,91
|
|IDEAS
|29,56
|21.401.475
|% -6,46
|
|PENTA
|24,18
|363.760.824
|% -5,40
|
|RODRG
|66,95
|21.916.615
|% -4,36
|
|TLMAN
|57,75
|12.658.675
|% -3,10
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|EREGL
|39,72
|1.842.822.574
|% 2,95
|
|THYAO
|133,00
|1.445.306.676
|% 1,60
|
|SASA
|114,40
|1.161.803.262
|% 0,09
|
|ISCTR
|14,84
|2.570.375.330
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,34
|1.145.174.307
|% 1,98
|
|EKGYO
|7,28
|498.914.553
|% 0,97
|
|AKBNK
|18,90
|1.138.304.568
|% 1,61
|
|ASTOR
|57,85
|2.816.029.196
|% 7,83
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9893
|19,0071
|% 0,08
|
|Euro
|20,1682
|20,1839
|% 0,49
|
|Sterlin
|22,8693
|22,9840
|% 0,18
|
|Frank
|20,4019
|20,5248
|% 0,69
|
|Riyal
|5,0435
|5,0688
|% 0,04
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.174
|1.174
|2,40
|
|Cumhuriyet
|7.874
|7.993
|-12,00
|
|Tam
|7.916
|7.962
|-3,00
|
|Yarım
|3.867
|3.896
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.948
|-1,00
|