***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2023 10:02
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127252
BIST
10:175.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 10,11
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.024
En Düşük
4.989
10:1719,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3000
|
19,1962
En Düşük
18,9954
10:1720,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1564
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7700
|
20,9651
En Düşük
20,6194
10:171.211,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,78
|Açılış
|: 1.211,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler10:17
|SMART
|8,71
|8.431.914
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|10.103.165
|% 9,96
|
|IDEAS
|31,20
|4.356.783
|% 9,94
|
|ONCSM
|147,10
|47.675.558
|% 9,94
|
|DGGYO
|37,86
|17.089.216
|% 9,30
|
|PAMEL
|311,10
|11.109.650
|% -9,98
|
|KLRHO
|17,19
|466.459
|% -6,17
|
|EMKEL
|11,98
|11.532.591
|% -6,11
|
|MARKA
|9,00
|2.417.569
|% -4,66
|
|ANELE
|5,35
|32.954.125
|% -3,95
|
|ASTOR
|62,85
|701.419.210
|% 3,88
|
|THYAO
|127,10
|492.634.565
|% -0,63
|
|EREGL
|37,10
|443.443.863
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,45
|306.206.252
|% -0,41
|
|ISCTR
|13,74
|303.835.976
|% 0,29
|
|ISCTR
|13,74
|303.835.976
|% 0,29
|
|YKBNK
|10,48
|188.821.489
|% 0,10
|
|KRDMD
|19,45
|306.206.252
|% -0,41
|
|KOZAL
|20,48
|283.249.066
|% 1,69
|
|EKGYO
|6,72
|92.463.120
|% 0,00
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0433
|19,0463
|% 0,04
|
|Euro
|20,8172
|20,8306
|% 0,76
|
|Sterlin
|23,4058
|23,5232
|% 0,50
|
|Frank
|20,7285
|20,8534
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0551
|5,0804
|% 0,01
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,59
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.212
|6,08
|
|Cumhuriyet
|8.039
|8.161
|-23,00
|
|Tam
|8.175
|8.277
|17,00
|
|Yarım
|4.008
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.004
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,94
|22,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,06
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,12
|76,12
|-0,57
|