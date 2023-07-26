***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2023 10:07
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175250
BIST
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10:196.655
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 50,15
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
10:1926,9525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0331
|Açılış
|: 27,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,1049
En Düşük
26,8400
10:1929,8441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1217
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,8658
En Düşük
29,6578
10:191.707,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,95
|Açılış
|: 1.707,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler10:18
|ZEDUR
|66,55
|25.545.475
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,98
|7.639.854
|% 9,98
|
|YGYO
|3,09
|19.410.068
|% 9,19
|
|EDIP
|27,46
|27.575.798
|% 8,88
|
|AKYHO
|2,77
|15.278.678
|% 8,20
|
|BURCE
|155,10
|110.334.888
|% -9,98
|
|UMPAS
|4,36
|5.450
|% -7,23
|
|BRMEN
|2,14
|374.586
|% -6,55
|
|VANGD
|10,61
|3.177.987
|% -6,52
|
|EUPWR
|164,50
|113.873.254
|% -4,97
|
|YKBNK
|12,75
|1.429.092.730
|% -4,64
|
|ASTOR
|100,20
|1.103.512.780
|% 0,20
|
|THYAO
|218,50
|1.024.874.325
|% 0,55
|
|KCHOL
|118,70
|666.570.870
|% 1,89
|
|KOZAL
|26,48
|642.167.791
|% 3,84
|
|YKBNK
|12,75
|1.429.092.730
|% -4,64
|
|TSPOR
|6,31
|217.697.433
|% 1,12
|
|EKGYO
|8,26
|228.008.402
|% 0,85
|
|ZOREN
|4,07
|102.690.436
|% 2,26
|
|KOZAL
|26,48
|642.167.791
|% 3,84
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9450
|26,9561
|% 0,14
|
|Euro
|29,8217
|29,8363
|% 0,38
|
|Sterlin
|34,6305
|34,8042
|% 0,04
|
|Frank
|31,1282
|31,3157
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1661
|7,2020
|% 0,13
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|3,59
|
|Altın Gr.
|1.707
|1.707
|6,84
|
|Cumhuriyet
|11.289
|11.469
|-57,00
|
|Tam
|11.107
|11.214
|42,00
|
|Yarım
|5.545
|5.633
|21,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.816
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|21,40
|21,42
|0,05
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|-0,23
|