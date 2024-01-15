***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2024 10:01
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239678
BIST
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10:598.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,77%
|| 61,32
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5930,1029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0049
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5933,0626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1056
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0626
En Düşük
32,9132
10:591.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,83
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:59
|PASEU
|59,40
|53.974.838
|% 10,00
|
|CATES
|61,30
|465.922.745
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|177.535.042
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|27.969.772
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,35
|67.270.921
|% 9,41
|
|PEGYO
|19,80
|63.622.483
|% -10,00
|
|KRSTL
|11,45
|82.881.953
|% -4,74
|
|METUR
|7,00
|15.734.381
|% -4,63
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|250,25
|1.693.476.391
|% -0,30
|
|AKBNK
|42,90
|1.520.808.917
|% -0,83
|
|KCHOL
|159,50
|1.372.969.221
|% 2,57
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EREGL
|44,42
|1.257.627.708
|% 1,42
|
|ISCTR
|25,74
|1.334.443.622
|% -0,85
|
|EKGYO
|8,28
|383.175.717
|% 1,10
|
|ADESE
|2,14
|88.809.935
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|948.973.220
|% -1,13
|
|BEGYO
|4,26
|149.319.840
|% -3,40
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0981
|30,1029
|% 0,02
|
|Euro
|32,9919
|33,0626
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,2411
|38,4328
|% -0,01
|
|Frank
|35,0958
|35,3072
|% -0,22
|
|Riyal
|8,0016
|8,0417
|% -0,01
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,24
|23,27
|% 0,66
|
|Platin
|914,79
|917,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,04
|988,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.056,21
|2.056,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:59
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