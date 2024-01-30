***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.01.2024 10:53
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243495
BIST
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10:568.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -16,85
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.446
En Yüksek
8.514
10:5630,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0164
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6218
En Düşük
30,2875
10:5632,9048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0051
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3189
En Düşük
32,8386
10:561.989,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.989,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler10:54
|CATES
|88,00
|532.573.818
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|38.017.904
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|14.484.043
|% 9,99
|
|PKART
|62,90
|17.626.740
|% 9,97
|
|ORMA
|181,00
|2.674.818
|% 9,96
|
|VAKFN
|5,57
|57.313.387
|% -6,23
|
|ERSU
|22,60
|1.581.571
|% -5,04
|
|UFUK
|107,60
|2.280.309
|% -4,61
|
|BURVA
|100,50
|10.794.623
|% -4,29
|
|VANGD
|17,90
|6.967.360
|% -3,97
|
|THYAO
|271,00
|1.860.159.480
|% -1,09
|
|EREGL
|43,86
|1.220.519.572
|% 0,32
|
|TARKM
|858,50
|1.207.247.438
|% 5,14
|
|MIATK
|40,54
|894.555.458
|% 6,63
|
|AKBNK
|39,70
|799.767.786
|% 0,10
|
|EKGYO
|10,24
|762.708.542
|% 0,39
|
|ZOREN
|4,64
|185.831.260
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,50
|776.757.935
|% 0,75
|
|PETKM
|21,50
|709.746.112
|% 0,19
|
|TSPOR
|1,56
|45.725.005
|% -1,27
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3587
|30,3620
|% 0,05
|
|Euro
|32,8945
|32,9048
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,4101
|38,6027
|% -0,11
|
|Frank
|35,1104
|35,3219
|% 0,07
|
|Riyal
|8,0716
|8,1120
|% 0,05
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,19
|23,22
|% 0,66
|
|Platin
|929,18
|932,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,73
|990,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,92
|81,92
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,45
|2.038,76
|% 0,66
|