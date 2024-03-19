***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2024 10:41
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260115
BIST
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11:048.733
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
|| 14,93
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0432,3380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0577
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0435,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0633
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:042.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:02
|AKENR
|7,26
|9.118.233
|% 10,00
|
|PKART
|84,15
|17.075.407
|% 10,00
|
|SKYLP
|154,20
|49.214.870
|% 9,99
|
|ERSU
|25,76
|3.733.036
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|95.350.156
|% 9,98
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.718.175
|% -9,97
|
|DOBUR
|191,50
|43.707.584
|% -7,93
|
|AKFYE
|26,66
|359.409.713
|% -6,85
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|THYAO
|272,50
|2.830.341.381
|% 1,49
|
|TUPRS
|166,60
|987.907.045
|% 0,85
|
|MOGAN
|19,59
|915.995.694
|% -4,16
|
|ARTMS
|56,70
|706.112.113
|% -3,98
|
|EREGL
|44,12
|655.909.103
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,27
|281.140.612
|% 0,76
|
|MOGAN
|19,59
|915.995.694
|% -4,16
|
|EKGYO
|10,56
|367.701.006
|% 0,19
|
|ISCTR
|10,33
|356.590.822
|% 0,00
|
|CEMAS
|5,30
|162.858.589
|% 3,92
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3352
|32,3382
|% 0,18
|
|Euro
|35,1125
|35,1229
|% -0,17
|
|Sterlin
|42,0272
|42,2379
|% -0,44
|
|Frank
|37,1828
|37,3691
|% -0,48
|
|Riyal
|8,8223
|8,8665
|% -0,24
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,98
|% 0,66
|
|Platin
|904,42
|906,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.005,93
|1.009,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,74
|86,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,61
|2.154,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:02
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-
11:17XU100
Endeks 8, 737 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 17, 517.00 milyon TL de
-
11:17TABGD
Yüzde 4.57 oranında artışla 137.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 207, 441 adet işlem
-
11:16EMKEL
Yüzde 4.86 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 171 adet işlem
-
11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
-
11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem