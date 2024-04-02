***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 10:35
***MARKA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MARKA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265542
BIST
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13:439.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 16,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4332,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4334,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:432.341,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:41
|FMIZP
|371,25
|99.357.559
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.026.088
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.371.183
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.225.436
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.447.735
|% -9,96
|
|POLHO
|15,04
|290.005.944
|% -9,94
|
|SELVA
|15,50
|275.829.964
|% -9,09
|
|SEKUR
|13,60
|31.905.600
|% -7,17
|
|THYAO
|304,25
|5.304.745.308
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|AKBNK
|48,54
|2.950.148.687
|% 1,55
|
|KCHOL
|213,80
|2.199.167.424
|% 2,20
|
|ISCTR
|11,72
|3.515.303.222
|% 1,82
|
|DZGYO
|4,61
|1.471.421.735
|% 1,10
|
|ZOREN
|6,11
|1.421.777.874
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,22
|3.020.636.046
|% 2,81
|
|EKGYO
|9,23
|675.721.800
|% -0,22
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2138
|32,2240
|% 0,14
|
|Euro
|34,6295
|34,6639
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5564
|35,7346
|% -0,05
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,64
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,62
|918,82
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,04
|1.029,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.263,43
|2.263,77
|% 0,66
|