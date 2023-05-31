***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2023 11:01
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hasan Mehmetoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154908
BIST
13:554.959
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 7,49
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.980
13:5520,7198
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,2243
|Açılış
|: 20,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
13:5522,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,2091
|Açılış
|: 22,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1000
|
22,5298
En Düşük
22,0192
13:551.301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 13,69
|Açılış
|: 1.301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler13:55
|KONKA
|36,34
|56.132.507
|% 9,99
|
|CVKMD
|152,60
|238.639.869
|% 9,94
|
|GEREL
|20,58
|16.111.876
|% 9,94
|
|KOPOL
|44,00
|586.449.302
|% 9,67
|
|AVHOL
|33,62
|155.785.712
|% 9,16
|
|MARKA
|13,90
|7.395.495
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|612.383
|% -9,93
|
|KLSYN
|4,00
|28.311.542
|% -4,76
|
|QUAGR
|82,55
|165.381.669
|% -4,57
|
|PAMEL
|188,40
|37.863.944
|% -3,38
|
|EUPWR
|96,75
|1.205.977.612
|% 4,26
|
|CWENE
|163,80
|972.368.108
|% 2,44
|
|ASTOR
|53,10
|917.181.220
|% 0,38
|
|BIENY
|44,34
|814.351.855
|% 2,64
|
|GESAN
|58,90
|702.010.879
|% 5,37
|
|KAYSE
|16,78
|580.678.554
|% 7,50
|
|SEGYO
|2,29
|80.359.277
|% 6,51
|
|AKFYE
|10,80
|311.408.291
|% 0,75
|
|BIENY
|44,34
|814.351.855
|% 2,64
|
|ASTOR
|53,10
|917.181.220
|% 0,38
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,7058
|20,7198
|% 1,09
|
|Euro
|22,2034
|22,2299
|% 0,95
|
|Sterlin
|25,4992
|25,6271
|% 0,83
|
|Frank
|22,6298
|22,7661
|% 0,71
|
|Riyal
|5,4994
|5,5270
|% 1,22
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-2,67
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.303
|14,68
|
|Cumhuriyet
|9.058
|9.195
|75,00
|
|Tam
|9.004
|9.252
|75,25
|
|Yarım
|4.419
|4.560
|4,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.280
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,53
|0,28
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|-1,93
|