***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.06.2023 11:09
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156351
BIST
12:055.436
En Düşük
|Değişim
|: 1,17%
|| 62,94
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0521,5100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2531
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0523,1882
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2876
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:051.356,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,25
|Açılış
|: 1.356,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|PENTA
|18,69
|148.193.772
|% 7,66
|
|BURCE
|161,70
|95.212.614
|% 7,58
|
|IMASM
|21,80
|464.303.552
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.426.611
|% -9,97
|
|MARKA
|11,56
|48.197.215
|% -6,62
|
|ADEL
|141,30
|43.407.342
|% -6,36
|
|DOGUB
|19,32
|17.706.545
|% -5,76
|
|THYAO
|165,10
|4.291.096.533
|% 0,36
|
|SASA
|65,75
|3.477.057.572
|% 3,06
|
|KCHOL
|96,90
|2.777.343.424
|% 3,30
|
|ASELS
|53,90
|2.621.723.453
|% 5,48
|
|EREGL
|35,56
|1.989.658.501
|% 1,31
|
|EKGYO
|7,58
|1.132.681.391
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,96
|1.633.103.939
|% -0,91
|
|ISCTR
|12,66
|1.477.104.230
|% 0,24
|
|AKBNK
|18,04
|1.678.565.745
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,61
|196.053.099
|% 0,38
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5063
|21,5158
|% 1,22
|
|Euro
|23,1149
|23,2012
|% 1,31
|
|Sterlin
|26,6450
|26,7787
|% 1,12
|
|Frank
|23,6520
|23,7944
|% 1,24
|
|Riyal
|5,7197
|5,7483
|% 1,19
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-0,78
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.357
|15,88
|
|Cumhuriyet
|9.138
|9.276
|122,00
|
|Tam
|9.086
|9.322
|121,20
|
|Yarım
|4.470
|4.549
|24,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.274
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|16,27
|16,29
|0,17
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-1,60
|