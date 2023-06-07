***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2023 14:02
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156705
BIST
16:305.572
En Düşük
|Değişim
|: 3,41%
|| 183,57
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3023,0854
En Yüksek
|Değişim
|: 7,03%
|| 1,5168
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3024,9736
En Yüksek
|Değişim
|: 7,89%
|| 1,8255
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:301.455,16
En Yüksek
|Değişim
|: 6,90%
|| 93,89
|Açılış
|: 1.455,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:28
|DOCO
|2.990,50
|36.851.159
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,89
|8.450.097
|% 9,99
|
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|MIPAZ
|9,03
|35.448.135
|% 9,99
|
|TATGD
|29,30
|156.041.150
|% 9,98
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|DOGUB
|16,79
|54.489.775
|% -9,97
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|MARKA
|10,61
|38.766.452
|% -6,85
|
|BRMEN
|1,81
|322.756
|% -6,70
|
|THYAO
|171,80
|7.622.061.083
|% 3,87
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|SISE
|45,44
|4.196.407.194
|% 5,97
|
|EKGYO
|7,95
|4.285.194.740
|% 6,71
|
|YKBNK
|12,31
|5.628.480.226
|% 3,01
|
|ISCTR
|13,44
|3.888.137.581
|% 5,41
|
|AKBNK
|18,61
|4.771.217.397
|% 3,16
|
|SKBNK
|2,53
|597.971.133
|% 2,43
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0726
|23,0798
|% 7,01
|
|Euro
|24,8873
|24,9023
|% 7,58
|
|Sterlin
|28,7208
|28,8648
|% 7,54
|
|Frank
|25,3958
|25,5488
|% 7,32
|
|Riyal
|6,1410
|6,1718
|% 7,11
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-1,24
|
|Altın Gr.
|1.456
|1.456
|94,68
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.740
|10.006
|572,16
|
|Yarım
|4.795
|4.887
|260,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.444
|131,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,20
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,49
|
Seans Raporu
16:28
daha fazla
-
16:42EKGYO
Yüzde 6.58 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 837, 222 adet işlem
-
16:41KATMR
Yüzde 7.19 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 248, 483 adet işlem
-
16:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 227, 63 artarak (% 3.80 ) 6, 225
-
16:40XU100
Endeks 5, 570 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 36 üstünde . İşlem hacmi 92, 932.00 milyon TL de
-
16:40EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 280, 850 adet işlem