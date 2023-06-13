***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2023 17:03
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158372
BIST
17:585.438
En Düşük
|Değişim
|: -2,70%
|| -150,68
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5823,6498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0373
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5825,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,2304
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:581.483,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.483,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:58
|VKFYO
|17,38
|31.926.999
|% 10,00
|
|METUR
|5,17
|55.780.472
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|233.011.064
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|299.049.464
|% 9,98
|
|SASA
|56,35
|6.784.333.217
|% -9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.343.300.394
|% -9,97
|
|CASA
|128,50
|762.619
|% -9,95
|
|BURCE
|188,50
|106.425.014
|% -9,81
|
|KERVN
|0,83
|1.401.719
|% -8,79
|
|THYAO
|179,40
|7.914.680.713
|% -2,13
|
|SASA
|56,35
|6.784.333.217
|% -9,98
|
|EREGL
|37,52
|4.203.476.885
|% -1,11
|
|KRDMD
|21,82
|3.751.648.578
|% 2,15
|
|AKBNK
|18,10
|3.414.710.032
|% 0,11
|
|EKGYO
|7,48
|2.182.646.888
|% -3,23
|
|YKBNK
|11,83
|3.147.175.366
|% -0,08
|
|ISCTR
|13,04
|2.539.213.425
|% -0,46
|
|AKBNK
|18,10
|3.414.710.032
|% 0,11
|
|SKBNK
|2,51
|441.908.860
|% -2,71
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6453
|23,6498
|% 0,16
|
|Euro
|25,5701
|25,5852
|% 0,91
|
|Sterlin
|29,6836
|29,8324
|% 0,75
|
|Frank
|26,0036
|26,1602
|% 0,45
|
|Riyal
|6,2812
|6,3127
|% 0,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-6,31
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,20
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.837
|4.915
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.458
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|18,18
|18,19
|-0,09
|
|B. Petrol
|74,33
|74,33
|2,49
|
Seans Raporu
17:58
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem