***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2023 11:05
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160742
BIST
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13:385.275
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 23,11
|Açılış
|: 5.281
|
|Önceki Kapanış
|: 5.252
|
5.270
En Yüksek
5.329
13:3823,5747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0146
|Açılış
|: 23,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2700
|
23,6359
En Düşük
23,5198
13:3825,7393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0150
|Açılış
|: 25,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4000
|
25,8003
En Düşük
25,4332
13:381.465,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.465,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466,78
|
1.472,62
En Düşük
1.463,12
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AVHOL
|88,55
|108.216.773
|% 10,00
|
|DGGYO
|24,86
|15.342.957
|% 10,00
|
|MACKO
|83,15
|78.607.021
|% 9,99
|
|BIGCH
|22,46
|58.553.751
|% 9,99
|
|VKFYO
|20,60
|43.252.716
|% 9,98
|
|ATSYH
|63,90
|575.164
|% -10,00
|
|BMSTL
|54,30
|37.314.254
|% -9,95
|
|IHAAS
|103,60
|22.253.408
|% -7,99
|
|EMNIS
|51,00
|5.224.645
|% -7,52
|
|KAPLM
|90,50
|57.635.014
|% -6,75
|
|THYAO
|172,20
|3.567.065.855
|% 0,47
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|KCHOL
|96,65
|1.333.326.874
|% 0,68
|
|ASELS
|49,46
|1.248.188.792
|% 2,02
|
|YKBNK
|12,52
|1.606.553.979
|% 0,64
|
|AKBNK
|19,14
|1.575.641.293
|% 0,53
|
|ISCTR
|13,33
|1.088.342.130
|% 0,53
|
|EKGYO
|6,67
|429.512.830
|% 0,30
|
|KOZAL
|20,70
|1.165.909.750
|% 1,67
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5702
|23,5747
|% 0,06
|
|Euro
|25,7325
|25,7393
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,8585
|30,0083
|% -0,40
|
|Frank
|26,1510
|26,3085
|% 0,05
|
|Riyal
|6,2618
|6,2932
|% -0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.465
|1.465
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|9.643
|9.789
|19,00
|
|Tam
|9.594
|9.838
|18,43
|
|Yarım
|4.667
|4.776
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.337
|2.388
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|17,48
|17,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,11
|76,11
|0,21
|