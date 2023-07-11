***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.07.2023 18:06
***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MARKA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhammed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170498
BIST
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18:056.363
En Düşük
|Değişim
|: 1,48%
|| 92,52
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.387
18:0526,1063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0177
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
18:0528,7096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0574
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
18:051.620,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,77
|Açılış
|: 1.620,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|545,80
|1.575.771.406
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|47.077.531
|% 10,00
|
|IZINV
|39,16
|169.849.951
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|69.244.520
|% 10,00
|
|ISATR
|364.331,00
|364.331
|% 10,00
|
|PRZMA
|33,84
|61.286.593
|% -10,00
|
|IHAAS
|24,30
|235.166.643
|% -10,00
|
|PEGYO
|6,84
|122.902.512
|% -9,88
|
|CANTE
|29,50
|1.506.115.723
|% -9,23
|
|EUKYO
|6,96
|5.583.371
|% -8,90
|
|THYAO
|215,30
|7.548.486.580
|% 0,33
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|ASTOR
|80,10
|6.197.940.653
|% -1,42
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|YKBNK
|13,62
|7.136.276.599
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,41
|3.533.883.177
|% 0,36
|
|ISCTR
|14,52
|5.638.962.938
|% 3,79
|
|SKBNK
|2,98
|848.766.623
|% 3,11
|
|AKBNK
|21,88
|6.101.158.520
|% 6,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1035
|26,1089
|% 0,08
|
|Euro
|28,6980
|28,7171
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,5785
|33,7469
|% 0,36
|
|Frank
|29,5224
|29,7002
|% 0,56
|
|Riyal
|6,9398
|6,9746
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,47
|
|Cumhuriyet
|10.816
|10.980
|40,00
|
|Tam
|10.437
|10.645
|3,00
|
|Yarım
|5.218
|5.347
|2,00
|
|Çeyrek
|2.617
|2.673
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,08
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|1,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56VANGD
Yüzde 6.42 oranında artışla 14.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 777 adet işlem
-
17:55IZINV
Yüzde 10.00 oranında artışla 39.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 437, 864 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, AKBNK, GARAN
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 102, 14 artarak (% 1.82 ) 5, 717
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, GEREL, DERIM, EUYO, TETMT, BNTAS, AVGYO, OYAYO, ONCSM, VKING