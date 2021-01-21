***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalara) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoMine TOZLU SİNEREN 34806964İbrahim SİNEREN 43924640Serhan TÜRKOĞLU 12844868Serdar MENDİ 43807596Gökhan KARATÜN 32566938Nurullah KARAHAN 39023846Atilla ALTAY 12445317Onur ALTIN 30058710Oktay ARGINDOĞAN 38897700Onur ATEŞ 29409032Volkan ATMACA 43813192Sezen GÖKSÜGÜR 23953065Abdurrahman SİNANOĞLU 13047257Ayşe ÖZTÜRK 31273065Can Serkan KARATÜN 23415203b) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.Adı Soyadı MKK Sicil NoMine TOZLU SİNEREN 34806964İbrahim SİNEREN 43924640Serhan TÜRKOĞLU 12844868Serdar MENDİ 43807596Gökhan KARATÜN 32566938Nurullah KARAHAN 39023846Atilla ALTAY 12445317Onur ALTIN 30058710Oktay ARGINDOĞAN 38897700Onur ATEŞ 29409032Volkan ATMACA 43813192Sezen GÖKSÜGÜR 23953065Abdurrahman SİNANOĞLU 13047257Ayşe ÖZTÜRK 31273065Can Serkan KARATÜN 23415203Erkan ÖZTOP 23414322Karar 2021/4 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903760BIST