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***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

21.01.2021 19:45



***MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

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Açıklamalar

a) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlerde sorumluluğu bulunan aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında 6362 sayılı SPKn'nun 107/1 maddesinde tanımlı "Piyasa Dolandırıcılığı" suçu kapsamında işlem yapılmak üzere, SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Mine TOZLU SİNEREN 34806964
İbrahim SİNEREN 43924640
Serhan TÜRKOĞLU 12844868
Serdar MENDİ 43807596
Gökhan KARATÜN 32566938
Nurullah KARAHAN 39023846
Atilla ALTAY 12445317
Onur ALTIN 30058710
Oktay ARGINDOĞAN 38897700
Onur ATEŞ 29409032
Volkan ATMACA 43813192
Sezen GÖKSÜGÜR 23953065
Abdurrahman SİNANOĞLU 13047257
Ayşe ÖZTÜRK 31273065
Can Serkan KARATÜN 23415203
b) Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) pay piyasasında 23.05.2017-23.02.2018 döneminde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle aşağıdaki tabloda yer alan kişiler hakkında, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-a maddesi ve Kurulumuzun V-101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/2, 5/3 ve 6/2 maddeleri uyarınca, borsalarda 2 yıl geçici işlem yapma yasağı getirilmesine karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Mine TOZLU SİNEREN 34806964
İbrahim SİNEREN 43924640
Serhan TÜRKOĞLU 12844868
Serdar MENDİ 43807596
Gökhan KARATÜN 32566938
Nurullah KARAHAN 39023846
Atilla ALTAY 12445317
Onur ALTIN 30058710
Oktay ARGINDOĞAN 38897700
Onur ATEŞ 29409032
Volkan ATMACA 43813192
Sezen GÖKSÜGÜR 23953065
Abdurrahman SİNANOĞLU 13047257
Ayşe ÖZTÜRK 31273065
Can Serkan KARATÜN 23415203
Erkan ÖZTOP 23414322
Karar 2021/4 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903760


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