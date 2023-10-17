***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme
17.10.2023 18:49
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 17/10/2023 17/10/2023 10937
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207321
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0839
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0979
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 7,83
|Açılış
|: 1.724,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9086
|27,9187
|% 0,30
|
|Euro
|29,5149
|29,5283
|% 0,33
|
|Sterlin
|33,8959
|34,0659
|% 0,06
|
|Frank
|30,8623
|31,0483
|% 0,30
|
|Riyal
|7,4207
|7,4579
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.726
|1.726
|9,32
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.652
|11.755
|47,00
|
|Yarım
|5.844
|5.900
|23,00
|
|Çeyrek
|2.913
|2.950
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|0,29
|
|B. Petrol
|89,48
|89,48
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem