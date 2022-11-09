***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
09.11.2022 23:56
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2022-30.09.2022 dönemi 3. çeyrek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079070
BIST
18:054.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,68
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0518,6092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,5536
18:0518,6535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,6535
En Düşük
18,6012
18:051.018,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,59
|Açılış
|: 1.018,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.019,57
En Düşük
1.017,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|84,15
|95.468.634
|% 10,00
|
|HEKTS
|36,08
|2.663.321.851
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.942.773
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|162.132.431
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|127.113.292
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.583.261
|% -9,94
|
|VKING
|10,62
|2.088.134
|% -9,92
|
|SNGYO
|5,22
|204.870.731
|% -9,84
|
|KERVT
|11,06
|437.683.545
|% -9,79
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% -1,59
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 4,31
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% -2,85
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 9,32
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 1,31
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5741
|18,5791
|% -0,05
|
|Euro
|18,6025
|18,6410
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0191
|21,1245
|% 0,01
|
|Frank
|18,7719
|18,8850
|% -0,02
|
|Riyal
|4,9242
|4,9489
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-7,50
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.789
|6.860
|-28,00
|
|Yarım
|3.308
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,00
|21,03
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,57
|12,59
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,55
|92,55
|-2,81
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem