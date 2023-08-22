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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

22.08.2023 23:07
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/08/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
VAR
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
GAYRİMENKUL VE YÖNETİM HİZMETLERİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
4.799.000
Edinim Yöntemi
Devralma (Takeover)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.08.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
15275
Beher Payın Alış Fiyatı
5
Toplam Tutar
15275
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%0,00019
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,0618
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,0028
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
OKAN TOPRAKÇI FERHAN ARAL
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İTİBARİ DEĞER
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Bağlı Ortaklığı Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ortaklığı bulunan Okan Toprakçı ve Ferhan Aral'a  ait  olan  paylar  şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. tarafından nominal değer üzerinden satın alınarak, Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin Endeğer Medya Yönetim Sanayi ve Ticaret A.Ş' deki pay oranı %100 'e ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188476


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KUYAS 47,52 205.318.944 % 10,00  
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Altın Ons 1.897 1.898 2,60  
Altın Gr. 1.659 1.659 5,22  
Cumhuriyet 11.419 11.591 48,00  
Tam 11.200 11.315 69,00  
Yarım 5.617 5.684 35,00  
Çeyrek 2.800 2.842 18,00  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,09  
Gümüş Gr. 20,45 20,48 0,12  
B. Petrol 83,97 83,97 -0,49  
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