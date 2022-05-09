***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:30
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.331.905 2.379.762
Satışların Maliyeti
20 -2.032.585 -1.612.446
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.320 767.316
BRÜT KAR (ZARAR)
299.320 767.316
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.424.722 -715.545
Pazarlama Giderleri
21 -264.810 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.950.312 146.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -190.753 -33.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
369.347 164.580
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
14 238.411 -18.956
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
607.758 145.624
Finansman Gelirleri
24 5.314 3.693
Finansman Giderleri
24 -131.699 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
481.373 149.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-281.402 -90.855
Ezanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.180.012 -4.430.201
Dönem Karı (Zararı)
199.971 58.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
199.971 58.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.242.724 -9.542
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 19.695
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-127.657
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-127.657
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.396.469 -120.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.992 25.048
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.435.461 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -145.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
281.402 90.855
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.297.729 -4.314.196
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.768.793 -1.858.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.270 -2.033.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.793.063 174.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-163.447 -5.388.360
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-309.069 268.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
145.622 -5.657.222
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.416.415 -4.634.722
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -106.217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.567.686 6.775.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.158 687.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.158 687.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
306.730 47.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
98.248 99.005
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-236.694 18.095
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
334.942 80.910
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
131.382 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.406 63.764
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-31.406 63.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.254.976 -4.265.276
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-74.964 -164.925
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.601.376 -965.418
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-3.452.999
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 18.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.377 -984.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.377 -984.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.892 6.599.574
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 6.619.567
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.892 -19.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.892 -19.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.431.256 1.203.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.431.256 1.203.955
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.929.868 723.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
498.612 1.927.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 498.612 1.929.868
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6 11.684.715 14.471.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
958.027 933.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.726.688 13.537.716
Diğer Alacaklar
7 480.440 171.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
480.440 171.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
8 3.475.626 2.059.211
Canlı Varlıklar
8 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.172.538 13.240.224
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.740.745 10.739.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.431.793 2.500.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 5.466 5.200
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.881.397 1.617.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.881.397 1.617.613
ARA TOPLAM
33.198.794 33.494.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.198.794 33.494.960
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 27.816 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
27.816 35.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 454.927 430.503
Maddi Duran Varlıklar
12 4.606.145 4.503.309
Taşıtlar
80.058 81.515
Mobilya ve Demirbaşlar
1.863.969 1.926.768
Özel Maliyetler
776.195 609.103
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.885.923 1.885.923
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 10.966.745 7.575.490
Şerefiye
10.150.000 6.697.001
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
726.659 833.944
Bilgisayar Yazılımları
80.103 34.292
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.983 10.253
Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.500.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.500.000
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.787.594 2.136.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.843.227 18.181.076
TOPLAM VARLIKLAR
51.042.021 51.676.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 444.594 462.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
444.594 462.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
444.594 462.738
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 5.725 15.617
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5.725 15.617
Ticari Borçlar
6 1.313.852 467.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.313.852 467.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 861.702 559.239
Diğer Borçlar
7 31.926.071 32.607.823
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19.587 256.281
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.906.484 32.351.542
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
14 192.766 188.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 206.654 75.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
206.654 75.272
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 877.498 2.308.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
72.582 68.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
804.916 2.240.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.240.742 4.090.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.240.742 4.090.246
ARA TOPLAM
40.069.604 40.775.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.069.604 40.775.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 291.826 394.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
291.826 394.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
291.826 394.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 752.915 713.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
752.915 713.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.044.741 1.108.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.114.345 41.884.092
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.330.533 9.283.260
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 0 -17.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 150.454 -52.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.454 -52.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
150.454 -52.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
16 960.447 960.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-14.430.638 -9.085.385
Net Dönem Karı veya Zararı
280.474 -5.891.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -402.857 508.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.927.676 9.791.944
TOPLAM KAYNAKLAR
51.042.021 51.676.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 662.954 662.954 -224.601 438.353
Transferler
16 -400.264 -400.264 -800.528 -800.528
Dönem Karı (Zararı)
16 314.386 314.386 -255.924 58.462
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 960.447 -9.867.920 314.386 14.776.709 -511.848 14.264.861
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16 20.990.000 -17.288 2.243.684 -52.881 136.112 960.447 -9.085.385 -5.079.039 10.095.650 -303.706 9.791.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
16 17.288 -266.214 -248.926 -18.648 -267.574
Transferler
-5.079.039 5.079.039 0 0
Dönem Karı (Zararı)
16 280.474 280.474 -80.503 199.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16 203.335 203.335 203.335
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.990.000 0 2.243.684 150.454 136.112 960.447 -14.430.638 280.474 10.330.533 -402.857 9.927.676
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)