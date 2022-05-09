***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.331.905 2.379.762Satışların Maliyeti20 -2.032.585 -1.612.446TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)299.320 767.316BRÜT KAR (ZARAR)299.320 767.316Genel Yönetim Giderleri21 -1.424.722 -715.545Pazarlama Giderleri21 -264.810 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 1.950.312 146.756Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -190.753 -33.947ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)369.347 164.580Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 238.411 -18.956FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)607.758 145.624Finansman Gelirleri24 5.314 3.693Finansman Giderleri24 -131.699 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)481.373 149.317Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-281.402 -90.855EzançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.180.012 -4.430.201Dönem Karı (Zararı)199.971 58.462Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)199.971 58.462Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.242.724 -9.542Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler0 19.695Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-127.657Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-127.657Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.396.469 -120.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler38.992 25.048Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.435.461 0Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -145.140Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler281.402 90.855İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.297.729 -4.314.196Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.768.793 -1.858.544İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.270 -2.033.529İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.793.063 174.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-163.447 -5.388.360İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-309.069 268.862İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)145.622 -5.657.222Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.416.415 -4.634.722Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 -106.217Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.567.686 6.775.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.158 687.721İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)36.158 687.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)306.730 47.397Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler98.248 99.005İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-236.694 18.095İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)334.942 80.910Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)131.382 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.406 63.764Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-31.406 63.764Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.254.976 -4.265.276Vergi İadeleri (Ödemeleri)-74.964 -164.925YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.601.376 -965.418Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-3.452.999İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 18.956Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.377 -984.374Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-148.377 -984.374FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.892 6.599.574Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 6.619.567Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.892 -19.993Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.892 -19.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.431.256 1.203.955NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.431.256 1.203.955DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.929.868 723.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ498.612 1.927.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 498.612 1.929.868Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar6 11.684.715 14.471.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar958.027 933.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10.726.688 13.537.716Diğer Alacaklar7 480.440 171.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar480.440 171.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar8 3.475.626 2.059.211Canlı Varlıklar8 0 0Peşin Ödenmiş Giderler9 15.172.538 13.240.224İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.740.745 10.739.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.431.793 2.500.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 5.466 5.200Diğer Dönen Varlıklar15 1.881.397 1.617.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.881.397 1.617.613ARA TOPLAM33.198.794 33.494.960TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.198.794 33.494.960DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 27.816 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar27.816 35.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 454.927 430.503Maddi Duran Varlıklar12 4.606.145 4.503.309Taşıtlar80.058 81.515Mobilya ve Demirbaşlar1.863.969 1.926.768Özel Maliyetler776.195 609.103Yapılmakta Olan Yatırımlar1.885.923 1.885.923Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 10.966.745 7.575.490Şerefiye10.150.000 6.697.001İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar726.659 833.944Bilgisayar Yazılımları80.103 34.292Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.983 10.253Peşin Ödenmiş Giderler0 3.500.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 3.500.000Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.787.594 2.136.774TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.843.227 18.181.076TOPLAM VARLIKLAR51.042.021 51.676.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 444.594 462.738İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar444.594 462.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar444.594 462.738Diğer Finansal Yükümlülükler5 5.725 15.617Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler5.725 15.617Ticari Borçlar6 1.313.852 467.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.313.852 467.930Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 861.702 559.239Diğer Borçlar7 31.926.071 32.607.823İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19.587 256.281İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar31.906.484 32.351.542Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler14 192.766 188.294Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 206.654 75.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)206.654 75.272Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar18,19 877.498 2.308.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar72.582 68.315Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar804.916 2.240.377Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.240.742 4.090.246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.240.742 4.090.246ARA TOPLAM40.069.604 40.775.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER40.069.604 40.775.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 291.826 394.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar291.826 394.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar291.826 394.318Uzun Vadeli Karşılıklar18 752.915 713.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar752.915 713.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.044.741 1.108.241TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER41.114.345 41.884.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.330.533 9.283.260Ödenmiş Sermaye16 20.990.000 20.990.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 0 -17.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 150.454 -52.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)150.454 -52.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)150.454 -52.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler16 960.447 960.447Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.430.638 -9.085.385Net Dönem Karı veya Zararı280.474 -5.891.429Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -402.857 508.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.927.676 9.791.944TOPLAM KAYNAKLAR51.042.021 51.676.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 662.954 662.954 -224.601 438.353Transferler16 -400.264 -400.264 -800.528 -800.528Dönem Karı (Zararı)16 314.386 314.386 -255.924 58.462Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 136.112 960.447 -9.867.920 314.386 14.776.709 -511.848 14.264.861Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 20.990.000 -17.288 2.243.684 -52.881 136.112 960.447 -9.085.385 -5.079.039 10.095.650 -303.706 9.791.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler16 17.288 -266.214 -248.926 -18.648 -267.574Transferler-5.079.039 5.079.039 0 0Dönem Karı (Zararı)16 280.474 280.474 -80.503 199.971Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16 203.335 203.335 203.335Birleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıDönem Sonu Bakiyeler16 20.990.000 0 2.243.684 150.454 136.112 960.447 -14.430.638 280.474 10.330.533 -402.857 9.927.676Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)