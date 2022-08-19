***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 5.094.830 6.825.562 2.762.925 4.445.800Satışların Maliyeti21 -4.088.441 -5.180.422 -2.056.856 -3.567.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.006.389 1.645.140 706.069 877.824BRÜT KAR (ZARAR)1.006.389 1.645.140 706.069 877.824Genel Yönetim Giderleri22 -2.971.892 -1.234.854 -1.547.170 -519.309Pazarlama Giderleri22 -355.044 -862.612 -90.234 -862.612Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 6.256.392 830.638 4.306.080 683.882Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -218.929 -1.529.702 -28.176 -1.495.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.716.916 -1.151.390 3.346.569 -1.315.970Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 4.082 0 4.082Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -510.116 -26.563 -748.527 -7.607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.210.882 -1.177.953 2.602.124 -1.323.577Finansman Gelirleri25 9.389 61.025 4.075 57.332Finansman Giderleri25 -251.332 -90.065 -119.633 -90.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.968.939 -1.206.993 2.486.566 -1.356.310Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.158.178 186.537 -876.777 277.392Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 -1.158.178 186.537 -876.777 277.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918DÖNEM KARI (ZARARI)1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-186.061 -152.630 -106.559 -130.586Ana Ortaklık Payları1.996.822 -867.826 1.716.348 -948.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.328.806 -18.613.606Dönem Karı (Zararı)1.810.761 -1.756.991Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.810.761 -1.756.991Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.648.030 1.414.271Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler215.762 94.745Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-143.400 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-143.400 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-4.878.570 1.301.990Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler633.210 642.774Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.144.377 -647.217Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.367.403 1.306.433Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.158.178 17.536İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler480.374 -17.705.383Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler912.538 -2.822.389İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.497 52.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)947.035 -2.875.367Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.249.076 -1.110.821İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-548.999 -438.423İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-700.077 -672.398Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-578.592 -3.408.590Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 561.858Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)350.517 7.801.090Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler428.453 -4.818.556İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)22.626 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)405.827 -4.818.556Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)633.220 313.342Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-287.048 -14.449.827İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-236.695 489.750İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-50.353 -14.939.577Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)57.567 131.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler212.795 96.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)212.795 47.927Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 48.673Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.356.895 -18.048.103Kira Ödemeleri-35.578Vergi İadeleri (Ödemeleri)63.667 -565.503YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI407.351 -8.144.757İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları407.351 -6.681.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.462.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.462.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.288 8.854.311Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 8.874.304Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)17.288 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -19.993Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -19.993YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-904.167 -17.904.052NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-904.167 -17.904.052DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.929.868 723.397DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.025.701 -17.180.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 634.523 1.929.868Finansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar6 16.049.929 14.471.473İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar968.254 933.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar15.081.675 13.537.716Diğer Alacaklar7 2.448.022 171.371İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar720.370 171.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.727.652 0Stoklar8 2.637.803 2.059.211Peşin Ödenmiş Giderler9 16.376.457 13.240.224İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12.760.678 10.739.591İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.615.779 2.500.633Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 5.670 5.200Diğer Dönen Varlıklar15 1.639.675 1.617.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.639.675 1.617.613ARA TOPLAM39.792.079 33.494.960TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR39.792.079 33.494.960DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 20.050 35.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.050 35.000Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 23.152 430.503Maddi Duran Varlıklar12 4.632.607 4.503.309Tesis, Makine ve Cihazlar2.008.551Taşıtlar78.585 81.515Mobilya ve Demirbaşlar1.805.338 1.926.768Özel Maliyetler740.133 609.103Yapılmakta Olan Yatırımlar0 1.885.923Kullanım Hakkı Varlıkları618.182 833.944Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 11.105.465 6.741.546Şerefiye10.150.000 6.697.001Bilgisayar Yazılımları945.038 34.292Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10.427 10.253Peşin Ödenmiş Giderler13.250 3.500.000İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 3.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13.250 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17 1.015.795 2.136.774TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.428.501 18.181.076TOPLAM VARLIKLAR57.220.580 51.676.036KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 427.160 462.738İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar427.160 462.738Kiralama İşlemlerinden Borçlar427.160 462.738Diğer Finansal Yükümlülükler5 0 15.617Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 15.617Ticari Borçlar6 896.383 Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.839 75.272Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar18,19 175.267 2.308.692Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar79.267 68.315Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar96.000 2.240.377Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 4.525.014 4.090.246İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.525.014 4.090.246ARA TOPLAM43.713.523 40.775.851TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.713.523 40.775.851UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 185.020 394.318İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar185.020 394.318Kiralama İşlemlerinden Borçlar185.020 394.318Uzun Vadeli Karşılıklar18 1.497.918 713.923Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.497.918 713.923TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.682.938 1.108.241TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.396.461 41.884.092ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar12.168.074 9.283.260Ödenmiş Sermaye16 20.990.000 20.990.000Birleşme Denkleştirme Hesabı16 0 -17.288Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.243.684 2.243.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 -177.419 -52.881Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-177.419 -52.881Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-177.419 -52.881Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 136.112 136.112Yasal Yedekler136.112 136.112Diğer Yedekler960.447 960.447Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-13.981.572 -9.085.385Net Dönem Karı veya Zararı1.996.822 -5.891.429Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -343.955 508.684TOPLAM ÖZKAYNAKLAR11.824.119 9.791.944TOPLAM KAYNAKLAR57.220.580 51.676.036Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler431.587 -431.587 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-867.826 -867.826 -152.630 -1.020.456Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.713 1.713 1.713Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-2.992 620.593 617.601 371.114 988.715Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları-16.098.717 -16.098.717 -16.098.717Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 -2.992 2.243.684 1.713 136.112 960.447 -9.078.430 -867.826 14.382.708 155.838 14.538.546Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.990.000 -17.288 2.243.684 -52.881 136.112 960.447 -9.085.385 -5.079.039 10.095.650 -303.706 9.791.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler200.140 145.810 345.950Diğer Düzeltmeler17.288 182.852 0Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-5.079.039 5.079.039 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.996.822 1.996.822 -186.061 1.810.761Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-124.538 -124.538 -124.538Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler20.990.000 0 2.243.684 -177.419 136.112 960.447 -13.981.572 1.996.822 12.168.074 -343.955 11.824.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18 -124.538 1.713 -432.850 1.713Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-161.737 2.040 -432.850 2.040Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler37.199 -327 0 -327Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi37.199 -327 -327Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 104.977Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler104.977Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri104.977DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-124.538 1.713 -327.873 1.713TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.686.223 -1.018.743 1.281.916 -1.077.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-186.061 -186.061 106.559 -130.586Ana Ortaklık Payları1.872.284 -832.682 1.175.357 -946.619http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057404BIST