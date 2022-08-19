***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
19.08.2022 22:49
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 5.094.830 6.825.562 2.762.925 4.445.800
Satışların Maliyeti
21 -4.088.441 -5.180.422 -2.056.856 -3.567.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.006.389 1.645.140 706.069 877.824
BRÜT KAR (ZARAR)
1.006.389 1.645.140 706.069 877.824
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.971.892 -1.234.854 -1.547.170 -519.309
Pazarlama Giderleri
22 -355.044 -862.612 -90.234 -862.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 6.256.392 830.638 4.306.080 683.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -218.929 -1.529.702 -28.176 -1.495.755
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.716.916 -1.151.390 3.346.569 -1.315.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 4.082 0 4.082
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -510.116 -26.563 -748.527 -7.607
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.210.882 -1.177.953 2.602.124 -1.323.577
Finansman Gelirleri
25 9.389 61.025 4.075 57.332
Finansman Giderleri
25 -251.332 -90.065 -119.633 -90.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.968.939 -1.206.993 2.486.566 -1.356.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.158.178 186.537 -876.777 277.392
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.158.178 186.537 -876.777 277.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-186.061 -152.630 -106.559 -130.586
Ana Ortaklık Payları
1.996.822 -867.826 1.716.348 -948.332
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.328.806 -18.613.606
Dönem Karı (Zararı)
1.810.761 -1.756.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.810.761 -1.756.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.648.030 1.414.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
215.762 94.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-143.400 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-143.400 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.878.570 1.301.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
633.210 642.774
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.144.377 -647.217
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.367.403 1.306.433
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.158.178 17.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
480.374 -17.705.383
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
912.538 -2.822.389
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.497 52.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
947.035 -2.875.367
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.249.076 -1.110.821
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-548.999 -438.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-700.077 -672.398
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-578.592 -3.408.590
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 561.858
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
350.517 7.801.090
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.453 -4.818.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.626 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
405.827 -4.818.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
633.220 313.342
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-287.048 -14.449.827
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-236.695 489.750
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.353 -14.939.577
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
57.567 131.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
212.795 96.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
212.795 47.927
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 48.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.356.895 -18.048.103
Kira Ödemeleri
-35.578
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
63.667 -565.503
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
407.351 -8.144.757
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
407.351 -6.681.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.462.984
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.462.984
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.288 8.854.311
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 8.874.304
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
17.288 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -19.993
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -19.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-904.167 -17.904.052
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-904.167 -17.904.052
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.929.868 723.397
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.025.701 -17.180.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 634.523 1.929.868
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
6 16.049.929 14.471.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
968.254 933.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.081.675 13.537.716
Diğer Alacaklar
7 2.448.022 171.371
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
720.370 171.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.727.652 0
Stoklar
8 2.637.803 2.059.211
Peşin Ödenmiş Giderler
9 16.376.457 13.240.224
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.760.678 10.739.591
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.615.779 2.500.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 5.670 5.200
Diğer Dönen Varlıklar
15 1.639.675 1.617.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.639.675 1.617.613
ARA TOPLAM
39.792.079 33.494.960
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.792.079 33.494.960
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 20.050 35.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.050 35.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14 23.152 430.503
Maddi Duran Varlıklar
12 4.632.607 4.503.309
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.008.551
Taşıtlar
78.585 81.515
Mobilya ve Demirbaşlar
1.805.338 1.926.768
Özel Maliyetler
740.133 609.103
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 1.885.923
Kullanım Hakkı Varlıkları
618.182 833.944
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 11.105.465 6.741.546
Şerefiye
10.150.000 6.697.001
Bilgisayar Yazılımları
945.038 34.292
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10.427 10.253
Peşin Ödenmiş Giderler
13.250 3.500.000
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13.250 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.015.795 2.136.774
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.428.501 18.181.076
TOPLAM VARLIKLAR
57.220.580 51.676.036
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 427.160 462.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
427.160 462.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
427.160 462.738
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 0 15.617
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 15.617
Ticari Borçlar
6 896.383 Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.839 75.272
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
18,19 175.267 2.308.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
79.267 68.315
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
96.000 2.240.377
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 4.525.014 4.090.246
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.525.014 4.090.246
ARA TOPLAM
43.713.523 40.775.851
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.713.523 40.775.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 185.020 394.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
185.020 394.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
185.020 394.318
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 1.497.918 713.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.497.918 713.923
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.682.938 1.108.241
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.396.461 41.884.092
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.168.074 9.283.260
Ödenmiş Sermaye
16 20.990.000 20.990.000
Birleşme Denkleştirme Hesabı
16 0 -17.288
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.243.684 2.243.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -177.419 -52.881
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.419 -52.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.419 -52.881
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 136.112 136.112
Yasal Yedekler
136.112 136.112
Diğer Yedekler
960.447 960.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.981.572 -9.085.385
Net Dönem Karı veya Zararı
1.996.822 -5.891.429
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -343.955 508.684
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.824.119 9.791.944
TOPLAM KAYNAKLAR
57.220.580 51.676.036
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 2.243.684 136.112 17.059.164 -10.130.610 431.587 30.729.937 -62.646 30.667.291
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
431.587 -431.587 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-867.826 -867.826 -152.630 -1.020.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.713 1.713 1.713
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-2.992 620.593 617.601 371.114 988.715
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-16.098.717 -16.098.717 -16.098.717
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 -2.992 2.243.684 1.713 136.112 960.447 -9.078.430 -867.826 14.382.708 155.838 14.538.546
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.990.000 -17.288 2.243.684 -52.881 136.112 960.447 -9.085.385 -5.079.039 10.095.650 -303.706 9.791.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
200.140 145.810 345.950
Diğer Düzeltmeler
17.288 182.852 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-5.079.039 5.079.039 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.996.822 1.996.822 -186.061 1.810.761
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-124.538 -124.538 -124.538
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.990.000 0 2.243.684 -177.419 136.112 960.447 -13.981.572 1.996.822 12.168.074 -343.955 11.824.119
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.810.761 -1.020.456 1.609.789 -1.078.918
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18 -124.538 1.713 -432.850 1.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-161.737 2.040 -432.850 2.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.199 -327 0 -327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
37.199 -327 -327
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 104.977
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
104.977
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
104.977
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-124.538 1.713 -327.873 1.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.686.223 -1.018.743 1.281.916 -1.077.205
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-186.061 -186.061 106.559 -130.586
Ana Ortaklık Payları
1.872.284 -832.682 1.175.357 -946.619
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057404
BIST