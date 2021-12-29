***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.12.2021 23:25
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.12.2021
Genel Kurul Tarihi 15.02.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.02.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 15.02. 2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 15.02.2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun bugün(29.12.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarihli yazısı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin bağımsız üyelerden birinin imzasının yönetim kurulu kararında olmaması nedeniyle, satın alma işleminin şirket genel kurulunda onaylanması gerektiğinden bahisle, şirket genel kurulunun toplantıya çağrılması talep edilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbu kararı doğrultusunda şirketimiz genel kurulunun belirlenmiş olan gündemle 15.02.2022 tarihinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987014
BIST