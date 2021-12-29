***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.12.2021Genel Kurul Tarihi 15.02.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.02.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi2 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 15.02. 2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 15.02.2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun bugün(29.12.2021) tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2021 tarihli yazısı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının satın alınmasına ilişkin bağımsız üyelerden birinin imzasının yönetim kurulu kararında olmaması nedeniyle, satın alma işleminin şirket genel kurulunda onaylanması gerektiğinden bahisle, şirket genel kurulunun toplantıya çağrılması talep edilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun işbu kararı doğrultusunda şirketimiz genel kurulunun belirlenmiş olan gündemle 15.02.2022 tarihinde olağanüstü olarak toplantıya çağrılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987014BIST