***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.12.2021Genel Kurul Tarihi 15.02.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.02.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi2 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 15.02. 2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan MetniEK: 2 15.02.2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni ASGARİ TOPLANTI NİSABI SAĞLANMADIĞINDAN ERTELENMİŞTİR.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 MARKA TEHİR TUTANAĞI 2022.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001988BIST