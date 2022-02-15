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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2022 22:59
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.12.2021
Genel Kurul Tarihi 15.02.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.02.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Arts Hotel Halaskargazi Caddesi No:1 Harbiye//İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Başkanlık Divanının oluşumu ve Başkanlık Divanına hazır bulunanlar listesi ile toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - Ihlamur Konağı Huzurevi ve Yaşlı Bakımevi İşletmeciliği Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin paylarının satın alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararının onaylanması
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 15.02. 2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 15.02.2022 MYH OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni ASGARİ TOPLANTI NİSABI SAĞLANMADIĞINDAN ERTELENMİŞTİR.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 MARKA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 MARKA TEHİR TUTANAĞI 2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş.'nin 2022 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, asgari toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001988


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YESIL 1,82 10.855.539 % 0,00  
YKBNK 4,09 1.690.690.513 % 0,00  
PKART 16,26 2.332.377 % 0,00  
VESBE 7,26 41.966.758 % 0,00  
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Euro 15,4892 15,5014 % 0,34  
Sterlin 18,4035 18,4958 % 0,28  
Frank 14,6588 14,7471 % 0,17  
Riyal 3,6182 3,6364 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 2,36  
Altın Gr. 812 813 2,15  
Cumhuriyet 5.410 5.492 15,00  
Tam 5.386 5.521 15,97  
Yarım 2.603 2.670 7,72  
Çeyrek 1.306 1.335 3,86  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 0,02  
Gümüş Gr. 10,25 10,26 0,02  
B. Petrol 93,44 93,44 0,17  
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