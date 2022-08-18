***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2022-30.06.2022Mali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL - Zincirlikuyu Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2022 2. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİMali Tablonun Verilme Tarihi12/08/2022AçıklamalarŞirketimizin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış olan 01.01.2022 -30.06.2022 dönemine ait gelir tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup ilgili gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056968BIST