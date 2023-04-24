Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.04.2023 21:51
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.04.2023

Ek Açıklaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,
2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,
3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilecektir.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2023 MARKA SPK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140599


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.023
Değişim :  0,21% |  10,45
Açılış :  5.023  
Önceki Kapanış :  5.012  
En Yüksek
5.076 En Düşük
5.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 20,90 18.497.687 % 10,00  
CVKMD 167,30 1.775.074.381 % 9,99  
IHAAS 143,30 14.431.409 % 9,98  
ECZYT 154,40 249.138.531 % 9,97  
TETMT 242,70 27.745.322 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4030 19,4077 % 0,02  
Euro 21,4040 21,5080 % 0,52  
Sterlin 24,1496 24,2707 % -0,02  
Frank 21,7703 21,9014 % -0,02  
Riyal 5,1593 5,1852 % 0,03  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 5,50  
Altın Gr. 1.240 1.240 -1,09  
Cumhuriyet 8.946 9.081 1,00  
Tam 9.031 9.196 4,00  
Yarım 4.411 4.496 2,00  
Çeyrek 2.205 2.261 15,00  
Gümüş.Ons 25,15 25,18 0,08  
Gümüş Gr. 15,67 15,70 -0,01  
B. Petrol 82,41 82,41 -0,01  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru