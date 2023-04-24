***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi KAYITLI SERMAYE TAVANI İŞLEMLERİ HAKKINDA,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 13.03.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.04.2023Ek Açıklaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.04.2023 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı süresine ilişkin belge 25.04.2023 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına gönderilecektir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 2023 MARKA SPK ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ONAYI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140599BIST