***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2022 09:57
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 04.01.2022 tarih ve BİAŞ-E-18454353-100.06-5781 sayılı yazısı ile Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988860
BIST
10:511.970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,25
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:5113,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:5115,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0146
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:51779,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,93
|Açılış
|: 779,58
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler10:51
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|VERTU
|29,46
|66.832.238
|% 9,11
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|ELITE
|24,48
|32.130.343
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,83
|13.803.868
|% -6,81
|
|KRGYO
|8,24
|11.434.099
|% -5,07
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|KUYAS
|5,05
|3.505.417
|% -4,72
|
|THYAO
|23,16
|642.676.568
|% 1,58
|
|EREGL
|30,08
|408.414.756
|% -0,46
|
|BIMAS
|69,15
|332.829.717
|% 2,14
|
|TSPOR
|7,57
|319.040.365
|% 3,42
|
|GARAN
|11,43
|294.145.258
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,25
|100.144.184
|% -0,44
|
|TSPOR
|7,57
|319.040.365
|% 3,42
|
|TSKB
|1,48
|45.753.601
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|40.393.705
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,43
|99.293.359
|% 0,00
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3941
|13,4087
|% 0,01
|
|Euro
|15,1471
|15,1664
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,0885
|18,1792
|% 0,05
|
|Frank
|14,5833
|14,6712
|% 0,09
|
|Riyal
|3,5565
|3,5743
|% -0,06
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-1,35
|
|Altın Gr.
|781
|781
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,89
|-0,05
|
|B. Petrol
|80,06
|80,06
|0,06
|
Seans Raporu
10:51
daha fazla
-
11:06PENGD
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 451, 048 adet işlem
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11:05XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 5, 204.00 milyon TL de
-
11:02IHEVA
Yüzde 5.31 oranında artışla 1.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 485, 757 adet işlem
-
11:01GARFA
Yüzde 4.44 oranında artışla 13.89 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 410 adet işlem
-
11:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, SASA, TCELL