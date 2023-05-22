***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.05.2023 11:00
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 14.04.2023 tarih ve E-18454353-100.06-16764 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında, mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum
bulunmamaktadır
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152630
BIST
13:124.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -11,94
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:1219,8261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:1221,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1118
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:121.262,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.262,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:12
|CANTE
|19,36
|120.210.374
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|170.156.094
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.670.478
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.801.597
|% 9,85
|
|BRLSM
|8,51
|58.887.363
|% 9,24
|
|SAMAT
|28,94
|180.801.545
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,78
|22.614.064
|% -7,19
|
|RYSAS
|35,52
|33.406.008
|% -6,87
|
|KLSYN
|3,42
|28.111.767
|% -6,30
|
|GSRAY
|8,34
|158.418.299
|% -5,23
|
|THYAO
|135,20
|1.884.603.723
|% 1,96
|
|ASTOR
|50,30
|954.934.810
|% 3,07
|
|SASA
|104,50
|945.880.087
|% 5,40
|
|EUPWR
|84,00
|927.186.248
|% 7,14
|
|KCHOL
|76,75
|886.110.516
|% -1,60
|
|EKGYO
|6,32
|731.045.303
|% 4,12
|
|ISCTR
|10,56
|859.757.046
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,00
|639.869.898
|% -1,10
|
|AKBNK
|14,78
|715.606.768
|% -1,34
|
|KOZAL
|18,91
|873.691.723
|% 3,90
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8218
|19,8261
|% 0,07
|
|Euro
|21,4832
|21,5269
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,5944
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|22,0560
|22,1888
|% 0,53
|
|Riyal
|5,2698
|5,2963
|% 0,05
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,47
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.514
|4.662
|55,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.310
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,04
|