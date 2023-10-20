***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.10.2023 16:34
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.10.2023 tarihli E-18454353-100.06-20777 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208116
BIST
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18:057.511
En Düşük
|Değişim
|: -3,33%
|| -258,35
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.447
En Yüksek
7.711
18:0528,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0258
|Açılış
|: 28,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
18:0529,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
18:051.794,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 19,10
|Açılış
|: 1.794,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.795,17
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|1.156,50
|16.143.339
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.786,40
|147.404.696
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|20.111.616
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|3.183.404
|% 9,99
|
|YBTAS
|101.720,00
|6.305.595
|% 9,99
|
|UZERB
|198,00
|3.338.179
|% -10,00
|
|AYCES
|486,10
|29.660.778
|% -10,00
|
|OSTIM
|10,72
|136.701.852
|% -9,99
|
|BIOEN
|23,42
|1.457.908.404
|% -9,99
|
|BMSCH
|16,77
|99.373.338
|% -9,98
|
|THYAO
|207,10
|7.375.719.528
|% -3,04
|
|TUPRS
|129,30
|5.037.605.806
|% -3,07
|
|ASELS
|40,12
|4.194.817.374
|% -2,38
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|ZOREN
|5,72
|2.827.682.582
|% -0,35
|
|EKGYO
|6,92
|1.802.238.761
|% -3,76
|
|ODAS
|11,90
|2.650.055.278
|% 4,39
|
|PETKM
|20,34
|3.714.712.544
|% -2,40
|
|YKBNK
|17,86
|3.032.819.286
|% -4,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0002
|28,0046
|% 0,08
|
|Euro
|29,6887
|29,6981
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,9187
|34,0888
|% 0,19
|
|Frank
|31,2810
|31,4695
|% 0,15
|
|Riyal
|7,4426
|7,4800
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.997
|22,13
|
|Altın Gr.
|1.794
|1.794
|19,10
|
|Cumhuriyet
|12.305
|12.491
|186,00
|
|Tam
|12.070
|12.173
|101,00
|
|Yarım
|6.054
|6.112
|51,00
|
|Çeyrek
|3.018
|3.056
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,68
|0,61
|
|Gümüş Gr.
|21,25
|21,29
|0,55
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GZNMI
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 24.80 lira fiyatla işlem gören hissede 869, 350 adet işlem
-
17:58BFREN
Yüzde -6.95 oranında düşüşle 10, 924.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 023 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 75 altında . İşlem hacmi 88, 262.00 milyon TL de
-
17:57PNLSN
Yüzde -7.48 oranında düşüşle 52.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 076, 587 adet işlem
-
17:56OSTIM
Yüzde -8.06 oranında düşüşle 10.95 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 497, 562 adet işlem