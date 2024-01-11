***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.01.2024 17:22
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11.01.2024 tarihli E-18454353-100.06-22920 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238577
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0530,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0414
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0532,9696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0815
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.943,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,10
|Açılış
|: 1.943,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9948
|30,0027
|% 0,14
|
|Euro
|32,9555
|32,9859
|% 0,30
|
|Sterlin
|37,9957
|38,1862
|% -0,09
|
|Frank
|34,9040
|35,1143
|% -0,41
|
|Riyal
|7,9757
|8,0157
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|912,51
|914,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,08
|988,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,93
|78,93
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,49
|2.015,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU