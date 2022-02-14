***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. ‘nin muhasebe ve mağaza stok kayıtlarında 2017-2018-2019 yılları arasında bilirkişiler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. ‘nin şüpheliler eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz, eski yönetim kurulu üyesi Onur Hazar ve mağazalarımızdan sorumlu eski personel Erdi Şen aleyhine, şüphelilerin işlediği güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması talebiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001682BIST