***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2022 19:29
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. ‘nin muhasebe ve mağaza stok kayıtlarında 2017-2018-2019 yılları arasında bilirkişiler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, şirketimiz Marka Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç ve Dış Tic. A.Ş. ‘nin şüpheliler eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Zeynep Aşkın Korkmaz, eski yönetim kurulu üyesi Onur Hazar ve mağazalarımızdan sorumlu eski personel Erdi Şen aleyhine, şüphelilerin işlediği güveni kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına istinaden gerekli soruşturmanın yapılarak haklarında kamu davası açılması talebiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001682
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
0
En Düşük
0
18:0513,5934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5662
18:0515,3981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0359
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4175
En Düşük
15,3518
18:05820,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,66
|Açılış
|: 820,62
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% 93,43
|
|BUCIM
|3,33
|18.482.991
|% 87,43
|
|SNGYO
|5,07
|123.671.017
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,13
|4.392.240
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,07
|123.671.017
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,72
|494.479.249
|% 0,00
|
|YUNSA
|13,13
|4.392.240
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,37
|1.093.951
|% 0,00
|
|SONME
|41,00
|4.926.655
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5827
|13,5890
|% -0,02
|
|Euro
|15,3831
|15,3986
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,3264
|18,4183
|% 0,00
|
|Frank
|14,6415
|14,7297
|% 0,14
|
|Riyal
|3,6099
|3,6280
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,63
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,53
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|-0,68
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Seans Raporu
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