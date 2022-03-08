***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2022 18:14
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye ve Ortadaoğu distribütörlüğü ile global üretim haklarını almış olduğumuz Kendall and Kylie dünya markasının ürünleri bağlı ortaklığımız İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından ürettirilerek, Trendyol internet satış sitesinde satışlarına başlamıştır. Kendall and Kylie markasının ürünlerinin yurtiçi ve yurdışı satışları ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008458
BIST
18:052.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 14,02
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.032
En Düşük
1.986
18:0514,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1330
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6013
En Düşük
14,3429
18:0515,8221
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1761
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9432
En Düşük
15,5959
18:05961,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 39,33
|Açılış
|: 962,23
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
969,57
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAA
|25,52
|401.450.900
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,30
|531.614
|% 10,00
|
|ALKA
|22,04
|25.806.735
|% 9,98
|
|KOZAL
|144,60
|1.249.749.661
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|116.255.997
|% 9,94
|
|EDIP
|3,56
|7.356.226
|% -7,53
|
|EKIZ
|6,60
|1.266.755
|% -7,43
|
|KRTEK
|11,00
|20.642.905
|% -6,94
|
|SANEL
|7,65
|6.109.339
|% -6,25
|
|USAK
|1,39
|44.287.620
|% -6,08
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% -2,32
|
|ASELS
|25,92
|2.676.082.096
|% 6,67
|
|EREGL
|34,44
|2.636.991.154
|% -0,40
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,97
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 1,43
|
|ODAS
|1,42
|336.739.825
|% 5,19
|
|GARAN
|11,60
|2.423.976.530
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4999
|14,5137
|% 0,98
|
|Euro
|15,7797
|15,8267
|% 1,15
|
|Sterlin
|18,9426
|19,0376
|% 0,85
|
|Frank
|15,5426
|15,6362
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8564
|3,8758
|% 1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|62,81
|
|Altın Gr.
|960
|961
|37,95
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,77
|1,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|0,64
|
|B. Petrol
|133
|133
|9,49
|
Seans Raporu
18:05
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