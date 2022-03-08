***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye ve Ortadaoğu distribütörlüğü ile global üretim haklarını almış olduğumuz Kendall and Kylie dünya markasının ürünleri bağlı ortaklığımız İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş. tarafından ürettirilerek, Trendyol internet satış sitesinde satışlarına başlamıştır. Kendall and Kylie markasının ürünlerinin yurtiçi ve yurdışı satışları ile ilgili görüşmelere başlanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008458BIST