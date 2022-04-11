***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 15:51
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak toplantı nisap sayısı tutmadığından 12 Nisan 2022 tarihine ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belirlenen gündem maddelerinin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine eklenerek görüşülmesine karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi,Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadil Metni onayı beklendiğinden henüz belirlenmemiştir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019153
BIST
16:102.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 44,64
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
16:1014,6734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0700
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
16:1015,9987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0472
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
16:10923,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 923,28
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,74
BIST En Aktif Hisseler16:10
|TRGYO
|6,93
|161.953.838
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|436.081.325
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|217.539.491
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.316.114
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|62.588.251
|% 9,97
|
|MARTI
|1,88
|95.735.327
|% -7,39
|
|CEOEM
|11,35
|25.559.035
|% -4,62
|
|KUYAS
|5,59
|9.257.827
|% -3,62
|
|ULUSE
|151,80
|47.506.118
|% -3,50
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|THYAO
|36,38
|4.932.118.916
|% 3,00
|
|GARAN
|13,63
|4.637.669.766
|% 2,48
|
|KRDMD
|16,21
|2.931.909.892
|% 2,86
|
|ASELS
|28,20
|2.442.033.038
|% 1,08
|
|YKBNK
|4,94
|2.315.199.423
|% 5,78
|
|EKGYO
|2,70
|1.370.987.018
|% 3,05
|
|YKBNK
|4,94
|2.315.199.423
|% 5,78
|
|TSKB
|1,73
|712.422.335
|% 8,81
|
|GARAN
|13,63
|4.637.669.766
|% 2,48
|
|ODAS
|2,20
|665.619.873
|% -1,79
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6607
|14,6734
|% -0,47
|
|Euro
|15,9748
|15,9987
|% -0,29
|
|Sterlin
|19,0276
|19,1230
|% -0,69
|
|Frank
|15,6271
|15,7212
|% -0,57
|
|Riyal
|3,8934
|3,9130
|% -0,66
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|15,79
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|19,00
|
|Tam
|6.084
|6.235
|-1,38
|
|Yarım
|2.940
|3.016
|-0,66
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,38
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,13
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,66
|