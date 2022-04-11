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***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.04.2022 15:51
***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15.02.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak toplantı nisap sayısı tutmadığından 12 Nisan 2022 tarihine ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belirlenen  gündem maddelerinin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine eklenerek görüşülmesine karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi,Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadil Metni onayı beklendiğinden henüz belirlenmemiştir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019153


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