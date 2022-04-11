***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 15.02.2022 tarihinde yapılacağı ilan edilen ancak toplantı nisap sayısı tutmadığından 12 Nisan 2022 tarihine ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında belirlenen gündem maddelerinin 2021 yılı hesap dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı gündem maddelerine eklenerek görüşülmesine karar verilmiştir. 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi,Ticaret Bakanlığı tarafından Esas Sözleşme Tadil Metni onayı beklendiğinden henüz belirlenmemiştir. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019153BIST