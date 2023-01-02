***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Dünya Markaları Tekstil Aksesuar İç Ve Dış Ticaret A.Ş.'nin yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 17.480.000 TL olan sermayesi 16.389.000 TL artırılarak, 33.869.000 TL ye,Şirketimiz bağlı ortaklığı İstanbul Bijuteri Moda ve Tekstil Ürünleri A.Ş.'nin, yapmış olduğu Genel Kurul toplantısına istinaden, şirketin 1.290.000 TL olan sermayesi 3.509.000 TL artırılarak, 4.799.000 TL. ye ,Şirketimiz bağlı ortaklığı, En Garanti Turizm Seyahat Tekstil Gıda Gayrimenkul Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yapmış olduğu Genel Kurul toplantısına istinaden, şirketin 2.254.000 TL olan sermayesi 109.000 TL artırılarak, 2.363.000 TL ye,çıkarılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092425BIST