***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MARKA*** MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞİrketimiz bağlı ortaklığı GÖKYÜZÜ ET SÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş'.nin yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 570.000 TL olan sermayesi 10.659.000 TL.artırılarak 11.229.000 TL.ye veŞirketimiz bağlı ortaklığı ENDEĞER MEDYA YÖNETİM TİCARET A.Ş.'nin yapmış olduğu Genel Kurul Toplantısına istinaden, şirketin 760.000 TL olan sermayesi 4.039.000 TL ye çıkarılmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122028BIST